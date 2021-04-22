В Минэкономразвития прогнозируют, что зарплаты россиян будут расти медленнее инфляции

Министерство экономического развития обновило макропрогноз экономического развития: в 2021 году ВВП увеличится не на 3,3 %, а на 2,9 %, реальные доходы граждан вырастут на 3 %, но инфляция выйдет за пределы цели ЦБ (4 %) и составит 4,3 %. Об этом 22 апреля сообщает РБК со ссылкой на источник в Минэкономразвития.
В сентябре сообщалось, что рост ВВП России в 2021 году составит 3,3 % (после падения на 3 % в 2020 году по оценке Росстата). В апреле международный валютный фонд (МВФ) прогнозировал рост российской экономики с 3 до 3,8 %. По обновлённому прогнозу рост ВВП вырастет на 2,9 % в 2021 году, а далее продолжит увеличиваться примерно на 3 % в год на фоне быстрого роста инвестиций (свыше 5 % в год). Прогноз министерства по росту ВВП РФ в 2022 году предполагает выход из сделки ОПЕК+ в соответствии с заявленным графиком.
Сообщается также, что за 2021 год курс доллара к рублю в среднем составит 73,3 рубля (вместо 72,4 рубля, прогнозируемых ранее). За оставшийся период 2021 года рубль укрепится относительно текущих уровней, — уточнили в министерстве.
Согласно прогнозу, инфляция по итогам 2021 года составит 4,3 %, выйдя за пределы цели Банка России из-за ускорения продовольственных цен. Кроме того, Минэкономразвития скорректировало прогноз по росту реальных зарплат в РФ в 2021 году до 2 % (с 2,2 %), сохранив прогноз роста реальных располагаемых доходов населения на уровне 3 %. По итогам 2020 года реальные зарплаты в России выросли на 2,5 %.