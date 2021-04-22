В Минэкономразвития прогнозируют, что зарплаты россиян будут расти медленнее инфляции

Министерство экономического развития обновило макропрогноз экономического развития: в 2021 году ВВП увеличится не на 3,3 % , а на 2,9 % , реальные доходы граждан вырастут на 3 % , но инфляция выйдет за пределы цели ЦБ ( 4 % ) и составит 4,3 % . Об этом 22 апреля сообщает РБК со ссылкой на источник в Минэкономразвития.



В сентябре сообщалось, что рост ВВП России в 2021 году составит 3,3 % (после падения на 3 % в 2020 году по оценке Росстата). В апреле международный валютный фонд (МВФ) прогнозировал рост российской экономики с 3 до 3,8 % . По обновлённому прогнозу рост ВВП вырастет на 2,9 % в 2021 году, а далее продолжит увеличиваться примерно на 3 % в год на фоне быстрого роста инвестиций (свыше 5 % в год). Прогноз министерства по росту ВВП РФ в 2022 году предполагает выход из сделки ОПЕК+ в соответствии с заявленным графиком.