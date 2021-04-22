Коллапс возник на перекрёстке Индустриального проспекта и шоссе Революции из-за неработающего светофора. «Проезжали 45 минут. Ни одного гаишника или регулировщика! «Яндекс.Карта» вся тёмно-бордовая», — жаловались читатели «Фонтанки».
Около 10 часов утра светофор включили, пишут горожане в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте»
Самыми загруженными магистралями утром, по данным «Яндекса», стали Пискарёвский проспект в центр (8 баллов), Индустриальный проспект — проспект Большевиков к Шафировскому (8 баллов), Индустриальный проспект — проспект Большевиков к Октябрьской набережной (7 баллов), шоссе Революции — Рябовское шоссе в центр (7 баллов). Нехарактерно плотный трафик был отмечен на Заневском проспекте и проспекте Косыгина из центра (6 баллов, что на 2 балла выше обычного).
Крупнейшие пробки:
- внутренняя сторона КАД от Рябовского шоссе до реки Оккервиль, 9 км;
- Колтушское шоссе и проспект Косыгина до улицы Передовиков, 7,9 км;
- внешняя сторона КАД от Токсовского шоссе до проспекта Энгельса, 7,4 км;
- внешняя сторона КАД от Колтушского шоссе до Шафировского проспекта, 7,3 км;
- Приморский проспект, Ушаковская набережная и Выборгская набережная от ЗСД до Кантемировского моста, 5,4 км.