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Неработающий светофор погрузил в хаос целый район Петербурга

Загруженность дорог Петербурга утром была в норме

Самым загруженным районом города утром 22 апреля стал Красногвардейский. При этом общий балл пробок по городу в утренний час пик составил обычные 6 баллов.

Коллапс возник на перекрёстке Индустриального проспекта и шоссе Революции из-за неработающего светофора. «Проезжали 45 минут. Ни одного гаишника или регулировщика! «Яндекс.Карта» вся тёмно-бордовая», — жаловались читатели «Фонтанки».

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Около 10 часов утра светофор включили, пишут горожане в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте»

Самыми загруженными магистралями утром, по данным «Яндекса», стали Пискарёвский проспект в центр (8 баллов), Индустриальный проспект — проспект Большевиков к Шафировскому (8 баллов), Индустриальный проспект — проспект Большевиков к Октябрьской набережной (7 баллов), шоссе Революции — Рябовское шоссе в центр (7 баллов). Нехарактерно плотный трафик был отмечен на Заневском проспекте и проспекте Косыгина из центра (6 баллов, что на 2 балла выше обычного).

Крупнейшие пробки:

  • внутренняя сторона КАД от Рябовского шоссе до реки Оккервиль, 9 км;
  • Колтушское шоссе и проспект Косыгина до улицы Передовиков, 7,9 км;
  • внешняя сторона КАД от Токсовского шоссе до проспекта Энгельса, 7,4 км;
  • внешняя сторона КАД от Колтушского шоссе до Шафировского проспекта, 7,3 км;
  • Приморский проспект, Ушаковская набережная и Выборгская набережная от ЗСД до Кантемировского моста, 5,4 км.

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Комментарии (9)

тот светофор стабильно ломается по несколько раз в год. а люди у нас бараны: я еду и никого пропускаю.
265843120
Мозги у них не работают, а не только светофоры. Зато вчера регулировщики были - в центр никого не пускали.
nalchik11
Им не до того, они митингующих ловят.
Вот во Всеволожске не работают два светофора, на пересечении Колтушского и Дороги жизни.
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