ФСБ задержала в Крыму россиянина, который передавал Украине сведения о флоте

В Севастополе задержан россиянин, который подозревается в передаче Украине сведений о деятельности Черноморского флота, сообщает 22 апреля РИА Новости со ссылкой на ФСБ.

«В Севастополе задержан гражданин России, целенаправленно собиравший и передававший в Главное управление разведки министерства обороны Украины составляющие государственную тайну сведения о деятельности Черноморского флота, утечка которых за рубеж могла нанести ущерб обороноспособности», — цитирует агентство сообщение ФСБ.