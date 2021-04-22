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ФСБ задержала в Крыму россиянина, который передавал Украине сведения о флоте

После задержания россиянина, информировавшего Киев, возбуждено дело о госизмене

В Севастополе задержан россиянин, который подозревается в передаче Украине сведений о деятельности Черноморского флота, сообщает 22 апреля РИА Новости со ссылкой на ФСБ.

«В Севастополе задержан гражданин России, целенаправленно собиравший и передававший в Главное управление разведки министерства обороны Украины составляющие государственную тайну сведения о деятельности Черноморского флота, утечка которых за рубеж могла нанести ущерб обороноспособности», — цитирует агентство сообщение ФСБ.

Возбуждено уголовное дело о госизмене — по статье 275 УК РФ.

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Комментарии (3)

ЯКраснорецц
Голунов вот тоже наркоторговц. Доверия 0.
terry18
ещё один шпион девушек на пляже в Севастополе фотографировал.
ShkVAl
Кто пойдёт на «несогласованную акцию»? Кто из «врачей» будет прорываться к задержанному?
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