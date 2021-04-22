Двое мужчин пытались проникнуть в прокуратуру Петербурга через чердак. Один был в красных кроссовках

Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 22 апреля, около 21:55 накануне сработала тревожная кнопка в здании надзорного ведомства. О сигнале сотрудники ОВО сообщили в полицию.



Выяснилось, что двое мужчин забрались на крышу прокуратуры через соседнее жилое здание. Они проникли на чердак и попытались взломать дверь, ведущую на верхний этаж, но увидев сотрудников, сбежали.



Ночные визитеры — молодые люди в возрасте 20-25 лет. На одном из них были приметные красные кроссовки.

