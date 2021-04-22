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Двое мужчин пытались проникнуть в прокуратуру Петербурга через чердак. Один был в красных кроссовках

Полиция Петербурга ищет людей, которые через крышу пытались залезть в прокуратуру города

Охрана здания на Почтамтской улице, 2, где расположена прокуратура Санкт-Петербурга, после заката солнца обнаружила проникновение в здание.

Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 22 апреля, около 21:55 накануне сработала тревожная кнопка в здании надзорного ведомства. О сигнале сотрудники ОВО сообщили в полицию.

Выяснилось, что двое мужчин забрались на крышу прокуратуры через соседнее жилое здание. Они проникли на чердак и попытались взломать дверь, ведущую на верхний этаж, но увидев сотрудников, сбежали.

Ночные визитеры — молодые люди в возрасте 20-25 лет. На одном из них были приметные красные кроссовки.

Проводится проверка.

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Комментарии (9)

Boris_93*1
да чего их искать - скорее всего сами в интернет выложат свою " экскурсию" , это - ж "хайп"
nalchik11
Ну все, по таким приметам их легко найдут
Local
Хорошо,что успели смыться.Напоролись бы на прокуроров,вообще бы всего лишились,не только красных кроссовок.
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