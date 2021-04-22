Минтруд изучает вопрос о продлении майских праздников

Министерство труда РФ рассматривает предложения увеличить продолжительность майских праздников, но определённых решений пока нет. Об этом РИА Новости заявил глава министерства Антон Котяков.



«Я знаю, что у нас есть предложения, в том числе, по-моему, от депутатского корпуса, но они у нас еще на рассмотрении. Мы по ним еще вопросы не приняли», — цитирует агентство Котякова 22 апреля.

Рабочие дни между майскими праздниками можно было бы сделать выходными на постоянной основе за счёт сокращения новогодних каникул, отметил в беседе с РИА лидер фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Сергей Миронов.