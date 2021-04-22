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Минтруд изучает вопрос о продлении майских праздников

Несколько предложений о новых выходных в мае поступили в Минтруд

Министерство труда РФ рассматривает предложения увеличить продолжительность майских праздников, но определённых решений пока нет. Об этом РИА Новости заявил глава министерства Антон Котяков.

«Я знаю, что у нас есть предложения, в том числе, по-моему, от депутатского корпуса, но они у нас еще на рассмотрении. Мы по ним еще вопросы не приняли», — цитирует агентство Котякова 22 апреля.

Рабочие дни между майскими праздниками можно было бы сделать выходными на постоянной основе за счёт сокращения новогодних каникул, отметил в беседе с РИА лидер фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Сергей Миронов.

В этом году дополнительных выходных ждать не стоит. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не подтвердил, что в 2021 году рабочие дни в начале мая могут сделать выходными исходя из складывающейся эпидемиологической обстановки.

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Комментарии (9)

shipland1
Правильно, майские праздники на полмесяца, водку сделать бесплатной в эти дни, а после них сразу организовать голосование за едро!
ShkVAl
Да все равно в каждой организации руководство принимает решение. Многие работают и на майских, магазины, кафе и прочие.
Zdobsi
Какие праздники? И так пандемия. Если продлевать, то до 1 сентября сразу.
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