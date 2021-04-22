Два большегруза столкнулись на КАД минувшей ночью. Причиной аварии, предположительно, стала техническая неисправность одного из них. Есть пострадавший.
Как сообщают 22 апреля в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» во «ВКонтакте», ДТП произошло на внешнем кольце перед съездом на Шафировский проспект. По словам очевидца, у нового самосвала «Скания» заклинило коробку, и гружённый брёвнами лесовоз не смог оттормозиться.
Тягач получил сильные повреждения: обломки засыпали дорогу. «Водитель жив, всё нормально, службы на месте», — рассказывают очевидцы.
Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад», в результате ДТП на 38-м километре внешнего кольца пострадал один человек.