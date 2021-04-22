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Битва титанов. Лесовоз с брёвнами на КАД въехал в самосвал

В Петербурге водитель грузовика попал в ДТП, не сумев сбросить скорость

Два большегруза столкнулись на КАД минувшей ночью. Причиной аварии, предположительно, стала техническая неисправность одного из них. Есть пострадавший.

Кадр из видео в <a href="https://vk.com/spb_today" target="_blank" class="io-leave-page _">vk.com/spb_today</a>
Кадр из видео в vk.com/spb_today
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Как сообщают 22 апреля в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» во «ВКонтакте», ДТП произошло на внешнем кольце перед съездом на Шафировский проспект. По словам очевидца, у нового самосвала «Скания» заклинило коробку, и гружённый брёвнами лесовоз не смог оттормозиться.

Тягач получил сильные повреждения: обломки засыпали дорогу. «Водитель жив, всё нормально, службы на месте», — рассказывают очевидцы.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад», в результате ДТП на 38-м километре внешнего кольца пострадал один человек.

Кадр из видео в <a href="https://vk.com/spb_today" target="_blank" class="io-leave-page _">vk.com/spb_today</a>
Кадр из видео в vk.com/spb_today

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Комментарии (4)

doorbal_
заклинило тормоза - убирайся с трассы
Маэстро
Уровень профессионализма водителей грузовиков сейчас такой же, как у водителей маршруток. Они не в состоянии понять, на чём ездят, на дороге видят только деньги, чем быстрее, тем больше.
vic_5e4cd1938d1a8
Какая связь между, якобы, заклиневшей коробкой (передач?) и тормозами? Или этот водитель тормозит, только двигателем...

Эти бесконечные истории с неисправными тормозами у грузовиков ... Пора данную неисправность считать отягощающим обстоятельством, как алкогольное опьянение.
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