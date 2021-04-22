Как сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 22 апреля днём существенных осадков не ожидается, ветер слабый. Температура воздуха ночью опускалась до 1–3 градусов, днём повысится до 13–15.
Это повышенная температура, отмечает «Яндекс». Согласно истории погодных наблюдений за 58 лет, в этот день в Санкт-Петербурге чаще всего бывает от минус 1 до плюс 13 градусов и облачно с прояснениями (как сегодня). Самое холодное 22 апреля выдалось в 1981 году, минус 6 градусов, а самое тёплое — в 2000 году, плюс 18.
Вчера выдался дождливый день.
В следующие пару дней будет чуть прохладнее, 8–10 градусов, и возможны небольшие дожди.