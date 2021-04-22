FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+5°C/Завтра: +8
76.82р92.29р
Будущая платная парковка в СПб«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизниГлавные новости о COVID-19
0
Печать

После ненастного дня в Петербург возвращается идеальная весна, но теплее обычного будет недолго

В Петербурге ожидается до плюс 15 градусов

Погода в Северной столице сменила гнев на милость. После дождей, которые прошли вчера и сегодня ночью, днём будет практически сухо, тепло и солнечно. Но забывать о зонтиках не стоит.

Как сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 22 апреля днём существенных осадков не ожидается, ветер слабый. Температура воздуха ночью опускалась до 1–3 градусов, днём повысится до 13–15.

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
ПоделитьсяПоделиться

Это повышенная температура, отмечает «Яндекс». Согласно истории погодных наблюдений за 58 лет, в этот день в Санкт-Петербурге чаще всего бывает от минус 1 до плюс 13 градусов и облачно с прояснениями (как сегодня). Самое холодное 22 апреля выдалось в 1981 году, минус 6 градусов, а самое тёплое — в 2000 году, плюс 18.

Вчера выдался дождливый день.

В следующие пару дней будет чуть прохладнее, 8–10 градусов, и возможны небольшие дожди.

Скриншот с www.meteo.nw.ru
Скриншот с www.meteo.nw.ru
ПоделитьсяПоделиться
Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
Скриншот с www.meteo.nw.ru
Скриншот с www.meteo.nw.ru

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний