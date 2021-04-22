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Баскетбольный «Зенит» на последних секундах вырвал победу в матче с «Барселоной» в первом матче плей-офф Евролиги

БК «Зенит» сенсационно обыграл на выезд «Барселону» в первом матче плей-офф

Сенсационной победой баскетбольного клуба «Зенит» завершился первый матч четвертьфинальной серии плей-офф Евролиги против «Барселоны» в среду, 22 апреля. Клуб из Санкт-Петербурга выиграл на выезде со счетом 76:74 (21:21, 27:13, 13:20, 15:20).

Победный бросок петербуржцы нанесли на последних секундах. Отличился канадский защитник Кевин Пангос.

Он же стал самым результативным игроком матча, набрав 22 очка. У «Барселоны» отличился Брэндон Дэвис с 18 очками.

Российский клуб вышел вперед в серии до трех побед. Следующий матч между командами пройдет 23 апреля в Барселоне.

«Зенит» вышел в плей-офф Евролиги с минимально возможного восьмого места в регулярном чемпионате. Это первая подобный успех в истории сине-бело-голубых. В то же время «Барселона» стала первой в регулярке.

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