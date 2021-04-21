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Петербургского адвоката признали виновным в мошенничестве. 8,3 млн рублей придётся вернуть Минобороны РФ

В Петербурге вынесли решение по делу о мошенничестве, обвиняемым в котором выступал адвокат

В Петербурге огласили приговор в отношении адвоката Владимира Подоприхина. Его обвиняли в трёх эпизодах мошенничества и покушении на него. Об этом 21 апреля сообщает объединённая пресс-служба судов Северной столицы.

Куйбышевский районный суд признал защитника виновным и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет условно с испытательным сроком три года, а также взыскал с него 8,3 млн рублей в счёт возмещения причинённого ущерба в пользу ФГКУ «Северо-Западное территориальное управление имущественных отношений» Министерства обороны РФ. Подоприхин вину не признал.

Как ранее писала «Фонтанка», он незаконно взыскал деньги с подведомственного учреждения в Арбитражном суде. Адвокат подделал договоры на поставку угля и стройтоваров, а затем убеждал суд, что военные должны ему неустойку и недополученное по контракту. Таким образом ему удалось похитить указанную сумму. Поймали его при попытке заполучить ещё 24 млн. С такой фабулой уголовного дела его отправили под стражу.

В новостях нашего издания его фамилия также возникала в связи с иском петербуржца, который требовал взыскать с него 100 тысяч рублей по договору об оказании юридических услуг, которые так и не были оказаны, так как адвокат попал в Кресты.

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Комментарии (1)

kоt-obormot
Васильева с Сердюковым хоть поржали?
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