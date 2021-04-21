Петербургского адвоката признали виновным в мошенничестве. 8,3 млн рублей придётся вернуть Минобороны РФ

В Петербурге огласили приговор в отношении адвоката Владимира Подоприхина. Его обвиняли в трёх эпизодах мошенничества и покушении на него. Об этом 21 апреля сообщает объединённая пресс-служба судов Северной столицы.



Куйбышевский районный суд признал защитника виновным и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет условно с испытательным сроком три года, а также взыскал с него 8,3 млн рублей в счёт возмещения причинённого ущерба в пользу ФГКУ «Северо-Западное территориальное управление имущественных отношений» Министерства обороны РФ. Подоприхин вину не признал.