В Финляндии предложили временно разрешить погружения к затонувшему парому Estonia

Министерство юстиции Финляндии предложило изменить закон, запрещающий погружения к затонувшему парому Estonia, для проведения расследований. При этом документ хотят скорректировать временно — изменения будут действовать с 1 июля 2021 года до конца 2024 года. Об этом со ссылкой на официального представителя ведомства 21 апреля сообщает «Интерфакс».

Паром Estonia, на борту которого находились 989 пассажиров и членов экипажа, затонул в ночь на 28 сентября 1994 года. Были спасены только 138 человек, один из которых позже умер в больнице. Погибли и пропали без вести 852 человека, обнаружены тела лишь 94 погибших. Катастрофа является крупнейшим по количеству жертв кораблекрушением в Балтийском море в мирное время. Эстонско-шведско-финляндская межправительственная комиссия пришла к выводу, что причиной катастрофы стало отвалившееся в условиях сильного шторма запорное устройство носового визора.



В конце сентября 2020 года вопрос о гибели парома Estonia был поднят вновь после выхода документального пятисерийного фильма, в котором, в частности, говорилось об обнаружении в корпусе судна повреждения размером 4 на 1,2 метра, о котором в отчёте комиссии не указывалось. Находка подтверждает версию о том, что к гибели Estonia привело не только вышедшее из строя и отвалившееся запорное устройство, но и дыра в корпусе, которая ускорила крушение. Ранее власти стран, принимавших участие в расследовании катастрофы, опровергали эти утверждения, сообщает шведская газета Aftonbladet.

Гибель парома уже в первые дни после крушения вызвала огромное количество вопросов и породила различные версии. Так, появились предположения о столкновении с подводной лодкой, о перевозке на его борту российского оружия, о взрыве, попытке утопить якобы находившийся на борту грузовик с секретным грузом, доставшимся от покинувших Эстонию российских вооруженных сил и так далее. У многих вызвал недоумение поспешно заключённый властями Эстонии, Финляндии и Швеции договор о «могильном покое погибших», запрещающий любые погружения и исследования в районе гибели судна, а также о захоронении его останков песком или бетоном.

