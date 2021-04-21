Последних посетителей Эрмитажа пропустили в музей с других входов

Государственный Эрмитаж не получал жалоб от посетителей, связанных с возможностью прохода в музей в условиях усиления мер безопасности на Дворцовой площади. Об этом «Фонтанке» рассказали в пресс-службе музея вечером 21 апреля, когда обладатели билетов на последний сеанс уже находились в здании.
Как пояснили в Эрмитаже, в этот раз, в отличие от предыдущих, заблаговременные переговоры музея с силовиками позволили избежать ситуаций, когда стражи порядка не знали, что делать с обладателями билетов и что им посоветовать: они были проинструктированы.
В музее уточнили: все посетители в этот день могли пройти с основного входа, и только тех, у кого были билеты на последний сеанс, в 18:00, вежливо перенаправили на другой вход — с Дворцовой набережной (в случае Главного штаба — с набережной Мойки).
Согласно расписанию музея, по средам, пятницам и субботам Эрмитаж работает до 20:00.
Вечером 21 апреля Дворцовую площадь закрыли для горожан. Как сообщил корреспондент «Фонтанки» с места события, горожан туда не пускает полиция.