Последних посетителей Эрмитажа пропустили в музей с других входов

Государственный Эрмитаж не получал жалоб от посетителей, связанных с возможностью прохода в музей в условиях усиления мер безопасности на Дворцовой площади. Об этом «Фонтанке» рассказали в пресс-службе музея вечером 21 апреля, когда обладатели билетов на последний сеанс уже находились в здании.



Как пояснили в Эрмитаже, в этот раз, в отличие от предыдущих, заблаговременные переговоры музея с силовиками позволили избежать ситуаций, когда стражи порядка не знали, что делать с обладателями билетов и что им посоветовать: они были проинструктированы.

