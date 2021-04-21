О событиях вечера 21 апреля в центре Петербурга рассказывает Венера Галеева.
Смотреть онлайн-трансляцию можно в Instagram Stories «Фонтанки».
Несогласованная акция в Петербурге: прямая видеотрансляция
«Фонтанка» ведёт видеотрансляцию из Александровского сада, где проходит несогласованная акция.
О событиях вечера 21 апреля в центре Петербурга рассказывает Венера Галеева.
Смотреть онлайн-трансляцию можно в Instagram Stories «Фонтанки».
Штаб Навального объявлял, что анонсирует новую акцию протеста после того, как на участие в ней подпишутся 500 тысяч человек, однако накануне изменил планы.
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