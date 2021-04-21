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Несогласованная акция в Петербурге: прямая видеотрансляция

«Фонтанка» ведёт видеотрансляцию из Александровского сада, где проходит несогласованная акция.

О событиях вечера 21 апреля в центре Петербурга рассказывает Венера Галеева.

Смотреть онлайн-трансляцию можно в Instagram Stories «Фонтанки».

Штаб Навального объявлял, что анонсирует новую акцию протеста после того, как на участие в ней подпишутся 500 тысяч человек, однако накануне изменил планы.

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Комментарии (1)

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на улице гороховой ажиотаж Урицкий всю ЧК вооружает....
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