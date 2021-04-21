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Центр «Э» заглянул в петербургскую коммуналку. В одной из комнат участник акции протеста майнил криптовалюту

В Петербурге у фигуранта дела о перекрытиях на акции протеста нашли майнинговую ферму

В петербургскую квартиру участника январской акции протеста пришли с обыском. Хозяина дома не оказалось, но царящая в его комнате атмосфера рассказала о нём больше, чем смог бы он сам. Выяснилось, что, помимо оппозиции, он испытывает интерес к цифровой валюте.

Как стало известно «Фонтанке», утром 21 апреля сотрудники Центра «Э» регионального управления МВД провели обыск в комнате коммунальной квартиры на Среднеохтинском проспекте в Петербурге.

В ней проживает 22-летний мужчина. Последний выступает фигурантом уголовного дела о воспрепятствовании движению транспорта во время протестной акции, состоявшейся 31 января на Пионерской площади. Есть также версия, что он может быть причастен к применению насилия в отношении представителя власти. Произошло это якобы на том же несанкционированном митинге.

В арендуемом им помещении оперативники нашли подпольную ферму для майнинга криптовалюты. О её существовании соседям намекали высокие счета за электроэнергию, но с чем это было связано, никто из них не догадывался.

По информации нашего издания, обыск проходил в отсутствие хозяина комнаты. Позже его доставили в Главное следственное управление полицейского главка, а затем передали сотрудникам городского СК.

Судя по аккаунтам задержанного в социальных сетях, он увлекается единоборствами, участвует в соответствующих боях. Об этом свидетельствуют опубликованные им фотографии, а также сообщества, участником которых он является. Намёк на протестную активность можно найти лишь среди пабликов, на которые он подписан — среди них есть петербургское молодёжное движение оппозиционной направленности.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (10)

nuga
навальнята не платят по счетам,все за счет народа,даже в коммуналке соседям пришлось оплачивать майнинг протестуна.
gencon
ООО МВД собирает денежки на очередную дачу дедуле - клептоману
265112968
На недалёкий электорат непонятное слово "майнинг" должно действовать наравне с "фашистом", видимо.
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