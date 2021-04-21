Центр «Э» заглянул в петербургскую коммуналку. В одной из комнат участник акции протеста майнил криптовалюту

В ней проживает 22-летний мужчина. Последний выступает фигурантом уголовного дела о воспрепятствовании движению транспорта во время протестной акции, состоявшейся 31 января на Пионерской площади. Есть также версия, что он может быть причастен к применению насилия в отношении представителя власти. Произошло это якобы на том же несанкционированном митинге.

В арендуемом им помещении оперативники нашли подпольную ферму для майнинга криптовалюты. О её существовании соседям намекали высокие счета за электроэнергию, но с чем это было связано, никто из них не догадывался.



По информации нашего издания, обыск проходил в отсутствие хозяина комнаты. Позже его доставили в Главное следственное управление полицейского главка, а затем передали сотрудникам городского СК.



Судя по аккаунтам задержанного в социальных сетях, он увлекается единоборствами, участвует в соответствующих боях. Об этом свидетельствуют опубликованные им фотографии, а также сообщества, участником которых он является. Намёк на протестную активность можно найти лишь среди пабликов, на которые он подписан — среди них есть петербургское молодёжное движение оппозиционной направленности.

