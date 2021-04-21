Немецкие учёные описали новые особенности британского штамма коронавируса

Немецкие учёные частично закрыли пробел в знаниях о британском варианте коронавируса, о котором ранее было известно лишь то, что он более заразен. Группа под руководством профессора Свободного университета Берлина Франка Мокенхаупта в ходе нового исследования зафиксировали несколько изменений в характере течения болезни, пишет 21 апреля ТАСС.
Объектами исследования стали 300 заразившихся COVID-19 берлинцев, которые обратились в больницы города между январем и концом марта 2021 года. Тяжелых симптомов болезни у них не наблюдалось, лечение пациенты проходили дома, врачи время от времени приходили проверить их состояние.
Согласно наблюдениям, у носителей новых и старых форм SARS-CoV-2 симптомы инфекции и продолжительность болезни серьёзно различалась. Так, молодые пациенты, подхватившие британский штамм, жаловались на слабость, кашляли и испытывали другие симптомы болезни на несколько дней дольше, чем носители классических форм SARS-CoV-2.
Кроме того, заболевшие из-за британского штамма примерно на 30% чаще чувствовали боль в горле, хотя запахи и вкус у них пропадали на 39% реже, чем у остальных пациентов. Причины таких различий исследователям ещё предстоит выяснить.