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Немецкие учёные описали новые особенности британского штамма коронавируса

Исследование: Заразившиеся британским штаммом легче переносили болезнь и не теряли обоняние

Немецкие учёные частично закрыли пробел в знаниях о британском варианте коронавируса, о котором ранее было известно лишь то, что он более заразен. Группа под руководством профессора Свободного университета Берлина Франка Мокенхаупта в ходе нового исследования зафиксировали несколько изменений в характере течения болезни, пишет 21 апреля ТАСС.

Объектами исследования стали 300 заразившихся COVID-19 берлинцев, которые обратились в больницы города между январем и концом марта 2021 года. Тяжелых симптомов болезни у них не наблюдалось, лечение пациенты проходили дома, врачи время от времени приходили проверить их состояние.

Согласно наблюдениям, у носителей новых и старых форм SARS-CoV-2 симптомы инфекции и продолжительность болезни серьёзно различалась. Так, молодые пациенты, подхватившие британский штамм, жаловались на слабость, кашляли и испытывали другие симптомы болезни на несколько дней дольше, чем носители классических форм SARS-CoV-2.

Кроме того, заболевшие из-за британского штамма примерно на 30% чаще чувствовали боль в горле, хотя запахи и вкус у них пропадали на 39% реже, чем у остальных пациентов. Причины таких различий исследователям ещё предстоит выяснить.

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