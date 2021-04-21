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Петербурженка добилась компенсации за неприятный запах из кафе в её доме

Петербургскому кафе предстоит выплатить компенсацию за неприятный запах в квартире горожанки

Красносельский районный суд рассмотрел иск Анастасии Волковой к индивидуальной предпринимательнице, владеющей кафе «Мит Стар» на Каменноостровском проспекте. Петербурженка требовала компенсации убытков и морального вреда за неприятный запах в своей квартире.

Как сообщает объединённая пресс-служба судов 21 апреля, в декабре 2019 года владелица общепита была привлечена к административной ответственности по статье 6.6. КоАП (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения). Потерпевшей по делу проходила Волкова. В ходе его рассмотрения было установлено, что нарушения в этом заведении способствовали ухудшению условий её проживания — в принадлежащую ей квартиру поступал неприятный запах.

Волкова просила взыскать с «Мит Стар» убытки, расходы на оплату госпошлин и адвоката, а также компенсацию морального вреда, который оценила в 300 тысяч рублей. По последнему пункту суд решил, что достаточно 15 тысяч рублей. Остальные требования также были удовлетворены.

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Комментарии (2)

dedmoroz_5e4d8827384c2
вытяжка нужна только для ввода в эксплуатацию , далее , в 99% случаев выятжки выключены для экономии электроэнергии, и всё дерьмо прёт в жилой дом//
у нас принято плевать на права третьих лиц и на законы с высокой башни//
blackcatwhitecat
Мало, дешевле качественной вытяжки
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