Петербурженка добилась компенсации за неприятный запах из кафе в её доме

Красносельский районный суд рассмотрел иск Анастасии Волковой к индивидуальной предпринимательнице, владеющей кафе «Мит Стар» на Каменноостровском проспекте. Петербурженка требовала компенсации убытков и морального вреда за неприятный запах в своей квартире.



Как сообщает объединённая пресс-служба судов 21 апреля, в декабре 2019 года владелица общепита была привлечена к административной ответственности по статье 6.6. КоАП (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения). Потерпевшей по делу проходила Волкова. В ходе его рассмотрения было установлено, что нарушения в этом заведении способствовали ухудшению условий её проживания — в принадлежащую ей квартиру поступал неприятный запах.