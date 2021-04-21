В Петербурге пройдёт благотворительный забег в поддержку людей с аутизмом

В Петербурге пройдёт традиционный благотворительный забег в поддержку Центра социальной абилитации, обучения и творчества для взрослых людей с аутизмом «Антон тут рядом».



«Забег тут рядом» — ежегодное благотворительное мероприятие, в котором участвуют любители спорта, профессиональные спортсмены, ведущие беговые школы, студенты, сотрудники, волонтёры и друзья фонда «Антон тут рядом».



В этот раз забег состоится 25 апреля в Приморском парке Победы. В нём могут принять участие все желающие. Участникам предлагают пробежать одну из дистанций — 1 или 3 километра. Приглашаются как индивидуалисты, так и команды.