FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+4°C/Завтра: +13
76.02р91.75р
Будущая платная парковка в СПб«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизниГлавные новости о COVID-19
0
Печать

В Петербурге пройдёт благотворительный забег в поддержку людей с аутизмом

В Петербурге пройдёт традиционный благотворительный забег в поддержку Центра социальной абилитации, обучения и творчества для взрослых людей с аутизмом «Антон тут рядом».

«Забег тут рядом» — ежегодное благотворительное мероприятие, в котором участвуют любители спорта, профессиональные спортсмены, ведущие беговые школы, студенты, сотрудники, волонтёры и друзья фонда «Антон тут рядом».

В этот раз забег состоится 25 апреля в Приморском парке Победы. В нём могут принять участие все желающие. Участникам предлагают пробежать одну из дистанций — 1 или 3 километра. Приглашаются как индивидуалисты, так и команды.

Зарегистрироваться на участие, а также узнать подробности о забеге можно на сайте мероприятия.

Все собранные средства будут направлены на развитие программ Центра «Антон тут рядом».

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний