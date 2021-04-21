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Суд разбирался, как в животе петербурженки оказался нож. Обвиняемая заявила о «самонатыкании»

Петербургский суд рассмотрел дело о нападении с ножом

В Петербурге огласили приговор в отношении горожанки, обвиняемой в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Калининский районный суд разбирался, каким образом в животе её оппонентки оказался нож.

Обстоятельства, которые обеспечили петербурженке место на скамье подсудимых, приводит объединённая пресс-служба судов 21 апреля. В феврале прошлого года женщина выпивала в квартире на проспекте Культуры. Там у неё возник конфликт с собутыльницей. В ходе ссоры она схватилась за нож и нанесла сопернице один удар в живот.

Обвиняемая вину признала частично, пояснив, что пострадавшая получила ранение в результате «самонатыкания» на нож, который находился в её руке. Она также не исключила, что это могло произойти по неосторожности.

Калининский районный суд назначил ей наказание в виде лишения свободы сроком на три года условно с аналогичным испытательным сроком, а также взыскал с неё в пользу потерпевшей 60 тысяч рублей.

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