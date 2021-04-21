Песков объяснил, почему заработал за год больше Путина

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков объяснил, каким образом он в 2020 году заработал больше президента. Как заявил он 21 апреля в эфире радио «Комсомольская правда», дело в полученных процентах с банковских вкладов и отданных в управление компаниям средствах.



«Не только пресс-секретарь заработал больше, чем президент, многие заработали больше, чем президент», — подчеркнул Песков. Он добавил, что у него есть банковские вклады, с которых он получает проценты, а часть денежных средств находятся в управлении «разных компаний».

