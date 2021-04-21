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Песков объяснил, почему заработал за год больше Путина

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков объяснил, каким образом он в 2020 году заработал больше президента. Как заявил он 21 апреля в эфире радио «Комсомольская правда», дело в полученных процентах с банковских вкладов и отданных в управление компаниям средствах.

«Не только пресс-секретарь заработал больше, чем президент, многие заработали больше, чем президент», — подчеркнул Песков. Он добавил, что у него есть банковские вклады, с которых он получает проценты, а часть денежных средств находятся в управлении «разных компаний».

У Путина также есть банковские вклады, но, видимо, менее прибыльные, чем у его пресс-секретаря. Дмитрий Песков задекларировал в 2020 году доход в 12,5 млн рублей. А Владимир Путин — только 9 млн 994 тыс. рублей.

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Комментарии (10)

ignik
Понятно что если кто-то рботал-работал и внезапно заработал больше чем кто-то другой, то этот кто-то другой заработал меньше и его пресс-секретарь теперь может рассказать рассказать о большой личной скромности и отсутствии стяжательства. Он же не новичок в политике...
Malyshev73
Потому что за лохов нас держат!))
AlBerkut
Говорящая голова пояснила, как посмела больше своего пахана засветить?
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