Подводная лодка пропала к северу от Бали

Военные корабли были отправлены на поиски судна KRI Nanggala-402, пишет 21 апреля BBC со ссылкой на военного командующего Индонезии. Субмарина проводила учения и исчезла с радаров к северу от острова Бали.
«[Военно-морской флот] в настоящее время ищет его. Мы знаем этот район, но он довольно глубокий», — сказал агентству AFP первый адмирал Джулиус Виджохоно.
Подводная лодка, по предварительным данным, исчезла в водах примерно в 96 км от побережья Бали рано утром в среду. По данным некоторых СМИ, контакт был утерян после того, как подводной лодке дали добро на погружение. На борту судна находятся 53 человека.
Официальные лица обратились к Австралии и Сингапуру с просьбой помочь в поисках. Страны публично пока не отреагировали.
Субмарина KRI Nanggala-402 была построена в Германии в конце 1970-х, в 2012 году она была отремонтирована в Южной Корее, сообщает агентство Reuters. Это одна из пяти подводных лодок, эксплуатируемых Индонезией.