Подводная лодка пропала к северу от Бали

Военные корабли были отправлены на поиски судна KRI Nanggala-402, пишет 21 апреля BBC со ссылкой на военного командующего Индонезии. Субмарина проводила учения и исчезла с радаров к северу от острова Бали.



«[Военно-морской флот] в настоящее время ищет его. Мы знаем этот район, но он довольно глубокий», — сказал агентству AFP первый адмирал Джулиус Виджохоно.



Подводная лодка, по предварительным данным, исчезла в водах примерно в 96 км от побережья Бали рано утром в среду. По данным некоторых СМИ, контакт был утерян после того, как подводной лодке дали добро на погружение. На борту судна находятся 53 человека.