В Петербурге приговорили адептов А.У.Е., избивших предпринимателя на Кирочной. Самый активный возвращается на улицы

Нападение на 26-летнего учредителя компании «Балтсервис» произошло ранним утром 13 августа 2019 года. На пересечении Кирочной и Чернышевского он столкнулся с двумя молодыми людьми с закрытыми платками лицами. На видео попала короткая перепалка, которая закончилась избиением .

Как сообщает объединённая пресс-служба судов 21 апреля, Никита Ларин и Артём Аношин признаны виновными в уголовном хулиганстве группой лиц или с применением оружия. Первый получил 2,5 года условно, второму назначили аналогичный, но уже реальный срок. Его уже поглотило время, проведённое в следственном изоляторе.

В материалах дела шесть ударов кулаками и семь пневматическим Stalker S92ME. При этом били исключительно в голову и по лицу, пять раз — пистолетом уже упавшего на асфальт оппонента. Контрольным стал пинок ботинком. Пострадавшего пришлось зашивать, но вред здоровью оценили как лёгкий.

Суд постановил взыскать с Аношина и Ларина 10 тысяч рублей в счёт компенсации морального вреда.

На момент нападения фигурантам уголовного дела было по 19 лет. Полиция знала их как товарищей по «пацанской» субкультуре тех, кто годом ранее избил в Таврическом саду учителя, не поддержавшего разговор на уличном сленге.

В ноябре 2020 года Минюст внёс А.У.Е., идеологию которого исповедовали молодые люди, в список запрещённых в России организаций.