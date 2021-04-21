FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+3°C/Завтра: +13
76.02р91.75р
Будущая платная парковка в СПб«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизниГлавные новости о COVID-19
5
Печать

В Петербурге приговорили адептов А.У.Е., избивших предпринимателя на Кирочной. Самый активный возвращается на улицы

Суд вынес приговор за нападение на бизнесмена на Кирочной улице в Петербурге

Дзержинский районный суд Петербурга оценил уличную храбрость двух молодых людей, напавших на прохожего в центре Петербурга. Оба остались на свободе, потерпевший ждёт от них 10 тысяч рублей.

Как сообщает объединённая пресс-служба судов 21 апреля, Никита Ларин и Артём Аношин признаны виновными в уголовном хулиганстве группой лиц или с применением оружия. Первый получил 2,5 года условно, второму назначили аналогичный, но уже реальный срок. Его уже поглотило время, проведённое в следственном изоляторе.

«Аношин освобожден из-под стражи в зале суда немедленно», — уточнили в пресс-службе.

Нападение на 26-летнего учредителя компании «Балтсервис» произошло ранним утром 13 августа 2019 года. На пересечении Кирочной и Чернышевского он столкнулся с двумя молодыми людьми с закрытыми платками лицами. На видео попала короткая перепалка, которая закончилась избиением.

В материалах дела шесть ударов кулаками и семь пневматическим Stalker S92ME. При этом били исключительно в голову и по лицу, пять раз — пистолетом уже упавшего на асфальт оппонента. Контрольным стал пинок ботинком. Пострадавшего пришлось зашивать, но вред здоровью оценили как лёгкий.

Суд постановил взыскать с Аношина и Ларина 10 тысяч рублей в счёт компенсации морального вреда.

На момент нападения фигурантам уголовного дела было по 19 лет. Полиция знала их как товарищей по «пацанской» субкультуре тех, кто годом ранее избил в Таврическом саду учителя, не поддержавшего разговор на уличном сленге.

В ноябре 2020 года Минюст внёс А.У.Е., идеологию которого исповедовали молодые люди, в список запрещённых в России организаций.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (4)

syshsun
Видимо у судьи,голова не является жизненно важным местом.
Он в нее только пищу забрасывает.
Kezevo
шесть ударов кулаками и семь пневматическим Stalker S92ME -условно,
Бросил пластиковвй стаканчик в 100кг омоновца это тяжкий вред и строгий режим
Mafioza
Пацаны рвутся хлебнуть романтики зоны,о которой так тоскуют вконтактике,а злые судьи не пускаю-ют..мол мало пацан,ты еще бошек людям пробил.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний