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Бухта Радуга покрылась радужной плёнкой. Загрязнение нефтепродуктами изучают СК и Роспотребнадзор

Следственный комитет проверяет разлив нефтепродуктов в Финском заливе

Загрязнение бухты Радуги Финского залива в Выборгском районе Ленинградской области привело на место происшествия следственную группу и экспертов Роспотребнадзора.

Как сообщили в Ленинградском следственном отделе на транспорте Северо-Западного следственного управления на транспорте СК РФ, бухта находится в непосредственной близости от железнодорожной станции Выборг-Товарная. Загрязнение водного объекта нефтепродуктами зафиксировано, проводится проверка по ч. 1 ст. 247 УК РФ (нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов).

Автор: Ленинградский следственный отдел на транспорте Северо-Западного следственного управления на транспорте СК РФ

Специалисты осмотрели место происшествия, взяли пробы воды. Управление СК на транспорте устанавливает все обстоятельства случившегося.

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Комментарии (1)

Castor Troy
Что там сегодня Пынька про экологию пропел? Видимо сливали в это самое время... наверное агенты Госдепа? или протест несогласных? Ну уж точно никак не отходы с очередного холдинга «путреотов»
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