Загрязнение бухты Радуги Финского залива в Выборгском районе Ленинградской области привело на место происшествия следственную группу и экспертов Роспотребнадзора.
Как сообщили в Ленинградском следственном отделе на транспорте Северо-Западного следственного управления на транспорте СК РФ, бухта находится в непосредственной близости от железнодорожной станции Выборг-Товарная. Загрязнение водного объекта нефтепродуктами зафиксировано, проводится проверка по ч. 1 ст. 247 УК РФ (нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов).
Автор: Ленинградский следственный отдел на транспорте Северо-Западного следственного управления на транспорте СК РФ
Специалисты осмотрели место происшествия, взяли пробы воды. Управление СК на транспорте устанавливает все обстоятельства случившегося.