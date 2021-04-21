Примерно половина стада бизонов, в котором насчитывается 50 голов, сбежала с фермы в районе Уукуниеми муниципалитета Париккала, расположенном в непосредственной близости от российской границы. Об этом сообщает 21 апреля Yle.
Есть риск, что копытные отправятся в Россию. Хозяин Олли Хяльвя старается не дать парнокопытным сбежать за границу, но пока не очень активно: он надеется, что они вернутся сами при благоприятном ветре — обычно бизоны двигаются против ветра. Пока нарушений границы зафиксировано не было.
Впрочем, по словам Хяльвя, это уже не первый бизоний побег, а как минимум двадцать седьмой. Гон у бизонов обычно в июле — сентябре, так что, скорее всего, рогатые испугались какого-то дикого животного, которое они заметили в лесу, и сломали ограду. Хозяин хладнокровно говорит, что при неблагоприятном развитии событий животных убьют до границы — всё равно их разводят на мясо.
На видео, снятом в минувшие выходные, видно, как стадо гигантов бегает по проезжей части.
Matkalla Stadiin! 🏀🏆😄#bisons #basketball #finals pic.twitter.com/WgHnaCpQGw— BISONS (@Biisonit) April 20, 2021
Впрочем, местные СМИ сообщают, что сейчас бизоны движутся в сторону дома.