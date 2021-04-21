Петербуржцы в Городской молодёжный день донора сдали почти 200 литров крови

В рамках Городского молодёжного дня донора более 400 петербуржцев сдали почти 200 литров крови.



Масштабную донорскую акцию провёл 20 апреля Фонд доноров. Она была посвящена Национальному дню донора и прошла в рамках Весенней недели добра. На 12 отделений переливания крови пришли 402 человека. Они сдали 180 литров крови.



«Донорское движение оживает в весенний период. Кроме того, Городской молодёжный день донора традиционно проходит в дни Весенней недели добра, когда любой житель города может познакомиться с миром добровольчества и благотворительности Санкт-Петербурга», — рассказала Марина Францева, соучредитель Фонда доноров.

