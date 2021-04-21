Центр «Э» не допустил проведения акции с нацистской символикой в Петербурге. В отделе полиции — 27 активных и молодых

Сотрудники Центра «Э» не дали молодёжи провести акцию с демонстрацией нацистской символики в Московском районе Петербурга. Местом сбора, а затем задержания юношей и их спутниц стал Парк Победы. Об этом 21 апреля «Фонтанке» сообщили в региональном управлении МВД.



«27 участников несанкционированного мероприятия в возрасте от 16 лет до 21 года, среди которых как юноши, так и девушки, были доставлены в полицию. У них изъяты знамена, баллончики с краской и аэрозольное пусковое устройство», — рассказали в полицейском главке.

