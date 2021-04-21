FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+3°C/Завтра: +13
76.02р91.75р
Будущая платная парковка в СПб«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизниГлавные новости о COVID-19
7
Печать

Центр «Э» не допустил проведения акции с нацистской символикой в Петербурге. В отделе полиции — 27 активных и молодых

Петербургской молодёжи не дали провести акцию с демонстрацией нацистской символики

Сотрудники Центра «Э» не дали молодёжи провести акцию с демонстрацией нацистской символики в Московском районе Петербурга. Местом сбора, а затем задержания юношей и их спутниц стал Парк Победы. Об этом 21 апреля «Фонтанке» сообщили в региональном управлении МВД.

«27 участников несанкционированного мероприятия в возрасте от 16 лет до 21 года, среди которых как юноши, так и девушки, были доставлены в полицию. У них изъяты знамена, баллончики с краской и аэрозольное пусковое устройство», — рассказали в полицейском главке.

Там также добавили, что 24 человека привлекли к административной ответственности по статье «Мелкое хулиганство». Материалы будут направлены в суд для рассмотрения по существу. Тех участников акции, которым ещё нет 18 лет, после профилактической беседы передали родителям.

«ОВД-Инфо» накануне сообщало, что в Парке Победы задержали участников пикета против фашизма, об этом журналистам медиапроекта рассказал либеральный активист, пожелавший остаться анонимным. По словам мужчины, избежавшего задержания, активисты якобы ничего не делали и ожидали своих единомышленников — в этот момент подъехал автозак с ОМОНом. После чего всех доставили 33-й отдел полиции Московского района.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (7)

265868215
Откуда только взялись. Утки бы на них крякнули толпой
Franklin_Delano_Roosevelt
просто устройте молодежь к себе на работу, и делов-то... с активистами можно бороться банальным трудоустройством с хорошими зарплатами... и волки сыты и овцы целы...
rumet
ну, да известный тысячи лет символ солнцеворота - надолго скомпрометирован немецкими нацистами.. А всего лишь сто лет назад - орнаментом из свастик могли украсить и бордюр/карниз в православной церкви.. и не только в православной.
Центру э тоже хочется звёздочек, галочек и медалек.. а в отсутствие фашистов - сгодятся и анти-фашисты.. У них же даже в названии "фашизм" вшит! Э..такое Ээээ
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний