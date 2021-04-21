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У пассажира, едущего в Финляндию, нашли 2 388 жуков. На Торфяновке не поверили, что они — для личного пользования

На границе с Финляндией в Ленинградской области изъяли груз насекомых

На таможенном посту МАПП «Торфяновка» у пассажира автобуса, следовавшего в Финляндию, таможенники обнаружили 12 деревянных коробок и 114 микропробирок с насекомыми.

Как сообщает 21 апреля пресс-служба СЗТУ, гражданин России выбрал зелёный коридор и заявил, что не перемещает товаров, подлежащих обязательному письменному декларированию. Однако при досмотре его чемодана среди личных вещей нашли микропробирки с заспиртованными жуками и деревянные коробки с засушенными жуками. Общее количество насекомых — 2 388 штук.

Мужчина пояснил, что везёт энтомологический материал для изучения в лаборатории и для передачи в разные города Европы.

«Таможенным органом перемещаемый товар признан не для личного пользования», — отмечается в сообщении СЗТУ. Товар изъят. По данным экспертизы, его стоимость составляет почти 320 тысяч рублей.

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В отношении мужчины возбуждено дело об административном правонарушении по части 1 статьи 16.2 КоАП (недекларирование по установленной форме товаров, подлежащих обязательному письменному декларированию). Она предполагает штраф в размере от половины до двукратной стоимости товаров, явившихся предметами административного правонарушения.

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Комментарии (7)

Piter Russo
Надо было бы сказать что сие жуки - для диетического питания))
265112968
Надо сжечь и закатать бульдозером. Чисто по-расеянски.
sakorol
а разве к финнам уже пускают?
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