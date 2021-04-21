Главгосэкспертиза одобрила реставрацию «дома с маврами» на Конногвардейском бульваре

Главгосэкспертиза выдала положительное заключение на документацию по приспособлению к современному использованию дворца князя Кочубея на Конногвардейском бульваре в Петербурге. Об этом 21 апреля сообщила пресс-служба учреждения. Проектную документацию разрабатывала «Студия 44» Никиты Явейна.
В рамках согласованных работ планируется демонтировать витражи атриума во дворе здания, на их месте установят новые. У памятника будет новая кровля, ее историческую конфигурацию восстановят. Фасады ждет реставрация с восстановлением убранства и утраченных элементов декора.
Мавританские бюсты отремонтируют. В здании отреставрируют помещения с ценной отделкой, восстановят полы, оконные проемы. Напомним, что интерьеры здания были уничтожены в советский период.
После реставрации в особняке разместятся административно-вспомогательное здание прокуратуры Петербурга и представительство генпрокурора РФ.