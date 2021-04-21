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Главгосэкспертиза одобрила реставрацию «дома с маврами» на Конногвардейском бульваре

В Петербурге отреставрируют дворец князя Кочубея

Главгосэкспертиза выдала положительное заключение на документацию по приспособлению к современному использованию дворца князя Кочубея на Конногвардейском бульваре в Петербурге. Об этом 21 апреля сообщила пресс-служба учреждения. Проектную документацию разрабатывала «Студия 44» Никиты Явейна.

В рамках согласованных работ планируется демонтировать витражи атриума во дворе здания, на их месте установят новые. У памятника будет новая кровля, ее историческую конфигурацию восстановят. Фасады ждет реставрация с восстановлением убранства и утраченных элементов декора.

Мавританские бюсты отремонтируют. В здании отреставрируют помещения с ценной отделкой, восстановят полы, оконные проемы. Напомним, что интерьеры здания были уничтожены в советский период.

После реставрации в особняке разместятся административно-вспомогательное здание прокуратуры Петербурга и представительство генпрокурора РФ.

В 1790 году купец Н. Солодовников приобрел участок для строительства резиденции и за три года возвел трехэтажный особняк. Через полвека дом продали петербургскому князю Михаилу Кочубею. Он привлек архитектора Гаральда Боссе для перестройки здания. За четыре года оно превратилось в изящный особняк в стиле итальянского палаццо. Князь прожил там 10 лет и продал дом владельцу кредитно-финансовой компании греку Фёдору Родоконаки. Он пристроил флигель и переделал зимний сад в столовую. После революции в особняке разместился военный трибунал. В 1960 году в доме расположился один из первых в Советском Союзе салон красоты.

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