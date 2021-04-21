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Пользователи Twitter сделали бестселлером сборник стихов 96-летнего пенсионера, решив его поддержать

В Сети начали скупать книгу пожилого шотландца и устроили солд-аут

Пользователи Twitter сделали бестселлером сборник поэзии 96-летнего шотландца Гордона МакКаллоу, который издал свою первую в жизни книгу в конце марта. Его внучка Джессика Кичи опубликовала пост в социальной сети 19 апреля, рассказав, что в этой книге собраны стихи ее дедушки за всю жизнь и автору было бы очень приятно услышать отзывы.

Пользователи Twitter решили поддержать пенсионера, начав массово скупать книгу «101 poems» («101 стих»), и всего за день сделали её самой популярной в разделе «Поэзия» на Amazon. Все покупатели поставили сборнику высшую оценку, пять из пяти звёзд, и оставили больше сотни комментариев.

«Прочитал от корки до корки на одном дыхании», «Стихи очень красивы. Написаны ясно и с такой страстью. Очень надеюсь, что автор выпустит что-нибудь ещё», «Потрясающе. Лучшая покупка, которую я делала за последнее время», — делятся впечатлениями читатели.

Некоторые из них заказали книгу МакКаллоу, живя в других странах. Читать стихи, судя по скриншотам, появляющимся в Twitter, собираются в том числе и во Франции. В какой-то момент тираж книги просто закончился, и пользователи начали просить выпустить дополнительные экземпляры.

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