Пользователи Twitter сделали бестселлером сборник поэзии 96-летнего шотландца Гордона МакКаллоу, который издал свою первую в жизни книгу в конце марта. Его внучка Джессика Кичи опубликовала пост в социальной сети 19 апреля, рассказав, что в этой книге собраны стихи ее дедушки за всю жизнь и автору было бы очень приятно услышать отзывы.
my 96 year old grandpa has just had his own book published with all his poems from his life. it’s available on amazon if anyone is interested:) a review would make him so happy pic.twitter.com/0CzGi7KpOg— Jess (@jessica_keachie) April 19, 2021
Пользователи Twitter решили поддержать пенсионера, начав массово скупать книгу «101 poems» («101 стих»), и всего за день сделали её самой популярной в разделе «Поэзия» на Amazon. Все покупатели поставили сборнику высшую оценку, пять из пяти звёзд, и оставили больше сотни комментариев.
«Прочитал от корки до корки на одном дыхании», «Стихи очень красивы. Написаны ясно и с такой страстью. Очень надеюсь, что автор выпустит что-нибудь ещё», «Потрясающе. Лучшая покупка, которую я делала за последнее время», — делятся впечатлениями читатели.
Ordered from France! Can't wait to read it 💕 pic.twitter.com/d9wOLbVm7S— emeline ¦ faith in the future 🦋 (@fauxlamour) April 20, 2021
Некоторые из них заказали книгу МакКаллоу, живя в других странах. Читать стихи, судя по скриншотам, появляющимся в Twitter, собираются в том числе и во Франции. В какой-то момент тираж книги просто закончился, и пользователи начали просить выпустить дополнительные экземпляры.