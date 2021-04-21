Петербурженка отсудила у сбытовой компании почти 400 тысяч за отсутствие электричества в течение нескольких часов

В результате аварии, уверяла истица, была выведена из строя техника и бытовая электроника, среди которых счетчик электроэнергии, водонагреватель, циркуляционный насос, посудомоечная машина, электрическая варочная поверхность, кухонная вытяжка, а также теплый пол.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов 21 апреля, Олеся Емельянцева в своем иске писала, что 10 мая прошлого года около 19:30 произошла аварийная ситуация, связанная с перепадом электроэнергии. Прибывшая на место бригада ПСК смогла устранить аварию за несколько часов.

Калининский райсуд встал на сторону жительницы Петербурга в споре с АО «Петербургская сбытовая компания». Она хотела возмещения ущерба из-за отключения электроэнергии из-за аварии.

Женщина написала претензию в компанию и просила возместить причиненный ей ущерб, а затем повторное обращение. На оба обращения ответчик ответил отказом.



В иске петербурженка просила взыскать с компании-ответчика неустойку в размере 155 710 рублей, а также компенсацию морального вреда в размере 30 000 рублей, штраф за отказ от выполнения требований потребителя.



Как отмечает объединенная пресс-служба, представитель ответчика в судебное заседание не явился, хотя был должным образом о нем уведомлен.



Суд взыскал в пользу Емельянцевой убытки в размере 119 710 рублей, неустойку в размере 119 710 рублей, компенсацию морального вреда в размере 10 000 рублей, штраф за отказ от удовлетворения требований потребителя в размере 124 710 рублей, а всего 374 130 рублей.



Петербургская сбытовая компания, как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе АО, подала апелляционную жалобу на вынесенное решение. Дата заседания по ней ещё не назначена.



«Данное решение суда не может стать прецедентом, так как обстоятельства каждого подобного случая индивидуальны. ПСК несет ответственность перед потребителем за качество отпускаемой электроэнергии только в пределах сетей сетевой организации. Только в этом случае возникают основания для возмещения возникшего у потребителя ущерба», — отметили в ПСК.

