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Подростка задержали по подозрению в ограблении квартиры на юго-западе Петербурга. Его дело приросло ещё двумя статьями

Полиция нашла подозреваемого в ограблении квартиры на глазах у школьника в Петербурге

Два дня потребовалось полицейским, чтобы раскрыть хищение денег и гаджетов в Красносельском районе Петербурга. Подозреваемому ещё нет 18 лет, в квартире он, по версии правоохранителей, не только грабил.

Как стало известно «Фонтанке» 21 апреля, подозреваемого задержали накануне на улице Маршала Захарова. Ему шестнадцать лет, в Петербурге живёт на улице Тамбасова — в получасе ходьбы от квартиры, которую ограбили в воскресенье.

Молодого человека впустил 14-летний школьник, визитёр тут же воспользовался гостеприимством забрал телефон, планшет, золотые украшения и деньги из тайника на кухне — всего на 77 тысяч рублей. По словам восьмиклассника, ценности уносил едва знакомый ему Амир.

Уголовное дело возбудили 20 апреля по статьям о грабеже, мошенничестве и вымогательстве. Задержанного отправили в изолятор временного содержания.

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