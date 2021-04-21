Подростка задержали по подозрению в ограблении квартиры на юго-западе Петербурга. Его дело приросло ещё двумя статьями

Два дня потребовалось полицейским, чтобы раскрыть хищение денег и гаджетов в Красносельском районе Петербурга. Подозреваемому ещё нет 18 лет, в квартире он, по версии правоохранителей, не только грабил.



Как стало известно «Фонтанке» 21 апреля, подозреваемого задержали накануне на улице Маршала Захарова. Ему шестнадцать лет, в Петербурге живёт на улице Тамбасова — в получасе ходьбы от квартиры, которую ограбили в воскресенье.

Молодого человека впустил 14-летний школьник, визитёр тут же воспользовался гостеприимством забрал телефон, планшет, золотые украшения и деньги из тайника на кухне — всего на 77 тысяч рублей. По словам восьмиклассника, ценности уносил едва знакомый ему Амир.