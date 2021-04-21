В последний раз положительную динамику показатель демонстрировал в феврале 2020 года, тогда оборот вырос на
В январе — марте 2021 года оборот ресторанов, кафе и баров Северной столицы составил 18,7 миллиарда рублей, что на
Выручка петербургских ресторанов выросла впервые с начала пандемии коронавируса. Помогла отмена ограничений и эффект низкой базы
Оборот общественного питания в Петербурге в марте вырос на 2,2% — впервые за год
Рынок общественного питания Петербурга снова начал расти. Как говорится в отчете Петростата, опубликованном 21 апреля, в марте рестораторы заработали 7,1 миллиарда рублей, что на
В последний раз положительную динамику показатель демонстрировал в феврале 2020 года, тогда оборот вырос на
В январе — марте 2021 года оборот ресторанов, кафе и баров Северной столицы составил 18,7 миллиарда рублей, что на
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