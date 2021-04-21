Выручка петербургских ресторанов выросла впервые с начала пандемии коронавируса. Помогла отмена ограничений и эффект низкой базы

В последний раз положительную динамику показатель демонстрировал в феврале 2020 года, тогда оборот вырос на 3,1 % . Для сравнения, в январе 2021 года снижение составило 25,4 % , в феврале — 19,9 % . Вероятно, на динамику повлияла низкая база прошлого года (именно в марте стали вступать в силу первые коронавирусные ограничения) и отмена последних запретов (работа фуд-кортов возобновилась с 12 февраля).

В январе — марте 2021 года оборот ресторанов, кафе и баров Северной столицы составил 18,7 миллиарда рублей, что на 14,8 % меньше, чем в 2020 году.