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Выручка петербургских ресторанов выросла впервые с начала пандемии коронавируса. Помогла отмена ограничений и эффект низкой базы

Оборот общественного питания в Петербурге в марте вырос на 2,2% — впервые за год

Рынок общественного питания Петербурга снова начал расти. Как говорится в отчете Петростата, опубликованном 21 апреля, в марте рестораторы заработали 7,1 миллиарда рублей, что на 2,2 % больше, чем в марте 2020 года.

В последний раз положительную динамику показатель демонстрировал в феврале 2020 года, тогда оборот вырос на 3,1 %. Для сравнения, в январе 2021 года снижение составило 25,4 %, в феврале — 19,9 %. Вероятно, на динамику повлияла низкая база прошлого года (именно в марте стали вступать в силу первые коронавирусные ограничения) и отмена последних запретов (работа фуд-кортов возобновилась с 12 февраля).

В январе — марте 2021 года оборот ресторанов, кафе и баров Северной столицы составил 18,7 миллиарда рублей, что на 14,8 % меньше, чем в 2020 году.

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Комментарии (2)

Franklin_Delano_Roosevelt
сказки для бункерного деда .... хватит врать: аренда + зарплаты + ФОТ на налоги/взносы + к.у. + рассчёт с контрагентами, и как итог - объявления на Невском о сдаче в аренду огромных помещений...
alexpv
Если в прошлом апреле был 0 из-за закрытия, то любая выручка в апреле этого года будет ростом)Причем стопроцентным))
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