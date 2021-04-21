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В Кузбассе сотрудники скорой оставили женщину умирать в подъезде. «Мы не обязаны людей таскать»

Следователи проверяют информацию о гибели в Кузбассе женщины, от которой уехала скорая

Следственный комитет РФ по Кемеровской области начал проверку сообщений в СМИ и соцсетях о гибели в подъезде в городе Анжеро-Судженске женщины после вызова к ней скорой. Об этом сообщается 21 апреля на сайте ведомства.

Ранее местная жительница изложила историю в своем Instagram. Она вызвала скорую к женщине, которая в полубессознательном состоянии лежала возле ее дома. Та не могла сказать, как ее зовут и где она живет. Когда приехала бригада скорой, вызвавшая ее девушка ушла в магазин. «Потом мне рассказали люди, что они, мол, матерились: типа какого... нас вызвали, мы не обязаны людей таскать. В магазине я была минут 10, пришла домой, открыла дверь в подъезде и увидела такую картину…» — описала она дальнейшие события. Женщина лежала на ступеньках, пульса у нее уже не было. Когда в скорую позвонили, чтобы уточнить, почему сотрудники поступили именно так, там бросили трубку.

«Следствию предстоит установить, во сколько диспетчеру скорой помощи поступил сигнал выезжавших на вызов медицинских работников и порядок их действий. Также предстоит установить родственников пострадавшей, причину ее смерти. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — подчеркнули в СК по региону.

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Комментарии (10)

blackcatwhitecat
А СК не хочет разобраться, кто дооптимизировал медицину так, что в штате скорой нет санитаров?
кdивое_зеdкало
...никто не разъяснил несчастной значение слов «дивиденды», «проценты», «откаты», «прибыль», а так же «стратегия».
Стратегия по Чекисту: добиться чтобы в 2030 г. средняя продолжительность жизни в стране составила 78 лет.
BaGira
Часто на вызовы приезжают женщины, которые просто не в состоянии поднять больного. Водителю, видимо, по инструкции нельзя заниматься переноской больных. Несколько раз была в подобных ситуациях. В этом случае просто зовутся на помощь соседи либо прохожие и помогают. Почему не сделали так в этот раз - не ясно. Люди ведь вокруг были, судя по тексту! Человек человеку - волк?
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