В Кузбассе сотрудники скорой оставили женщину умирать в подъезде. «Мы не обязаны людей таскать»

Следственный комитет РФ по Кемеровской области начал проверку сообщений в СМИ и соцсетях о гибели в подъезде в городе Анжеро-Судженске женщины после вызова к ней скорой. Об этом сообщается 21 апреля на сайте ведомства.



Ранее местная жительница изложила историю в своем Instagram. Она вызвала скорую к женщине, которая в полубессознательном состоянии лежала возле ее дома. Та не могла сказать, как ее зовут и где она живет. Когда приехала бригада скорой, вызвавшая ее девушка ушла в магазин. «Потом мне рассказали люди, что они, мол, матерились: типа какого... нас вызвали, мы не обязаны людей таскать. В магазине я была минут 10, пришла домой, открыла дверь в подъезде и увидела такую картину…» — описала она дальнейшие события. Женщина лежала на ступеньках, пульса у нее уже не было. Когда в скорую позвонили, чтобы уточнить, почему сотрудники поступили именно так, там бросили трубку.

