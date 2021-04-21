Задача власти — чтобы люди не пришли на выборы. Глава «Яблока» про осеннюю кампанию и протесты навальнистов

Николай Рыбаков Фото: пресс-служба партии «Яблоко» Поделиться Поделиться







«Яблоко» рассчитывает, что радужные результаты из опроса ВЦИОМ оправдаются и партия получит каждое пятое кресло в петербургском Заксобрании и до пяти мандатов в Госдуме. «Фонтанка» поговорила с главой политического объединения Николаем Рыбаковым о договоренностях с администрацией президента, готовности сотрудничать с другими партиями и о том, на каких условиях Максим Резник сможет выдвигаться от «Яблока» в Петербурге.

— Как сейчас оцениваете шансы «Яблока» на выборах в Заксобрание и Госдуму?



— 20% в Законодательное собрание, 10% — в Государственную думу.

— Про 10% — это вы ссылаетесь на данные ВЦИОМа?

— Да, на ВЦИОМ. Такого никогда не было, чтобы на старте избирательной кампании 10% допускали возможность голосовать за «Яблоко». Мы должны бороться за все эти проценты и понимать, что они живут не только в Петербурге, но и в Ленобласти, на Сахалине, по всей стране. Нет ни одного избирательного участка, где не было бы хотя бы одного избирателя «Яблока». Наша задача, чтобы они дошли до избирательных участков в сентябре. Потому что задача власти — чтобы люди не пришли на выборы.

Они откровенно это декларируют, потому что когда они объявляют 45-процентную явку на федеральных выборах, значит, они будут топить за снижение явки и всячески объяснять людям, что участие в выборах ничего не значит, что (поход туда. — Прим. ред.) это ещё и поддержка режима. Это проповедуется для того, чтобы отбивать у демократически настроенных избирателей желание идти на выборы.

— Все понимают, что в сегодняшних политических реалиях без договоренностей с администрацией президента ожидание хороших результатов на выборах выглядит несколько неправдоподобно. У «Яблока» есть такие договоренности?



— Для партии «Яблоко» не могут иметь какой-то смысл договоренности с администрацией президента. Они могут иметь смысл у парламентских партий для решения личных карьерных устремлений депутатов Госдумы или тех, кто хочет попасть в Госдуму. Тело Государственной думы стоит на четырех ногах. Головы у него нет. И оно совершенно не хочет, чтобы там получалась голова. Поэтому «Яблоко» им там не нужно. Нам с гражданами надо договариваться, а не с администрацией президента.

— Но «Яблоко» сколько, 18 лет, не имело фракции в Госдуме? И тут ВЦИОМ обещает 10%.

— Мы сейчас должны совершить то, что никто еще не совершал в мировой политике. Чтобы партия, которая была представлена в трех созывах национального парламента, потом не была представлена в четырех, вернулась на восьмом.

— То есть у «Яблока» нет никаких договоренностей с АП?

— Нет.

— На какие средства планируете проводить кампанию?

— Будем намного более активно, чем раньше, собирать пожертвования граждан. Средства бизнеса, который хочет, чтобы в парламенте была другая точка зрения.



— Как вы будете формировать списки в Петербурге?

— Любой человек может заполнить анкету на сайте партии. А дальше это уже и есть политическая работа — проранжировать. Нет никаких формул. Для всех тех, кому «да», надо найти место.

— Как расставите первых в списке?

— Если мы делаем очень большую часть общегородскую или федеральную [часть списка], то мы лишаем этих людей возможности пройти. Поэтому сейчас ищем баланс.

— Хорошо, а в одномандатных округах? Про Бориса Вишневского все знают, кто еще?

— Надо сообщать об итогах переговоров, когда обе стороны к этому готовы. Мы сейчас ведем переговоры с очень многими кандидатами, в том числе и в Петербурге. Эти люди занимают общественно значимые позиции. В той авторитарной системе, которая сейчас в России, очень ответственный шаг для людей — идти на выборы от партии, которая открыто выступает против президента.

— Завершение переговоров, в том числе с Шишловым и с Сокуровым? Они же рассматривались.

— Что вам ответить? (Смеется) С любым человеком.



— Максима Резника, он недавно пересел в парламенте к «яблочной» фракции, будете выдвигать?

— Это мы подтверждаем — обсуждение выдвижения Максима. Но есть известная история 2011 года (в 2011 году Резника обвинили в поддержке однопартийцев, обвиненных соратниками по «Яблоку» в избрании депутатами ЗакСа с помощью фальсификаций. В 2012-м его исключили из партии. — Прим. ред.), и выдвижение должна предварять публичная позиция по подведению черты и определенных выводов. — Вы готовы пойти в Петербурге на разводку по округам? Если да, с какими партиями или людьми?

— Партия должна быть способной выдвигать кандидатов во всех округах на всех территориях сама. Эта моя позиция подвергалась большой критике, например на выборах в Мосгордуму. Я подтверждаю эту позицию. Мы должны дать возможность людям голосовать за кандидатов от нашей партии.

— В Москве против Ильи Яшина вы никого не выставляли. А там у вас вряд ли не было кандидата.

— Я же не говорю, что мы всегда выставляем. Я говорю, что мы, я считаю, должны выставлять всегда. У нас общее правило на выборах в Госдуму, что мы поддержкой тех или иных кандидатов будем заниматься после окончания регистрации кандидатов, мы точно не будем ни о чем договариваться с думскими партиями, мы можем договариваться о поддержке кандидатов по округам с гражданскими движениями, личностями в политике, если понимаем, что участие этих людей в парламенте важно. Но после регистрации.



— С навальнистами готовы сотрудничать?

— Я оцениваю каждого человека индивидуально. Всех, кто к нам обращается с предложениями о сотрудничестве.

— А были уже такие обращения?

— Да. Как только будут договоренности, сразу расскажу.

— У «Яблока» было неоднозначное отношение к митингам, которые спровоцировал арест и посадка Навального. Вы будете отговаривать своих сторонников от участия или, наоборот, звать присоединиться к очередным акциям?

— Права участия в публичных мероприятиях не должны быть ничем ограничены. У власти есть ответственность и обязанность предоставить возможность проводить эти мероприятия, но власть сейчас продемонстрировала, что она не справляется с этой обязанностью. У граждан такое право есть, а у политиков нет права призывать граждан на мероприятия, на которых они не могут нести ответственность за безопасность граждан и знают, что у граждан этой безопасности не будет. Мы разделяем права граждан и ответственность — и обязанность политиков. Поэтому каждый человек сам для себя принимает решение.



— «Яблоко» никогда не призывало людей на несогласованные митинги?

— Мы никогда не призывали людей на мероприятия, где было понятно, что их будут бить, отправлять в изоляторы, возбуждать уголовные дела. Мы максимально стремимся обезопасить наших граждан.

Беседовала Ирина Корбат,

«Фонтанка.ру»

