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Проверка неблагополучной семьи на юге Петербурга закончилась уголовным делом о сексуальном насилии над 10-летним

Мужчину, обвиняемого в грабеже, заподозрили еще и в насилии над ребенком в Петербурге

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера» после того, как полиция проверила неблагополучную семью в Купчино.

Как стало известно «Фонтанке» 21 апреля, проверка в квартире на Бухарестской была в марте этого года. Тогда инспектор по делам несовершеннолетних выяснил, что 10-летний мальчик подвергался сексуальному насилию со стороны сожителя матери с лета 2019 года по сентябрь 2020 года.

33-летний мужчина с ноября 2020 года находится в СИЗО по делу о грабеже.

Возбуждено уголовное дело.

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Комментарии (3)

Nafanka
Нормально так мамки тянут в дом всякое дерьмо... Или "одного поля ягоды" (с)?
Михаил Петров-Водкин
Власти разозлили мужчину в расцвете сил своей нерегулярностью выплат на мальчика.
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