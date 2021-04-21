Проверка неблагополучной семьи на юге Петербурга закончилась уголовным делом о сексуальном насилии над 10-летним

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера» после того, как полиция проверила неблагополучную семью в Купчино.



Как стало известно «Фонтанке» 21 апреля, проверка в квартире на Бухарестской была в марте этого года. Тогда инспектор по делам несовершеннолетних выяснил, что 10-летний мальчик подвергался сексуальному насилию со стороны сожителя матери с лета 2019 года по сентябрь 2020 года.



33-летний мужчина с ноября 2020 года находится в СИЗО по делу о грабеже.

