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Двух жителей Петербурга задержали за требования обнажённых фото от школьниц. Один берёг переписку три года

Подозреваемых в растлении девочек через соцсеть нашли в Петербурге

Оперативники уголовного розыска задержали в Петербурге двух подозреваемых в растлении несовершеннолетних. По версии следствия, мужчины с нездоровыми сексуальными предпочтениями удовлетворяли свои потребности онлайн.

Как стало известно «Фонтанке» 21 апреля, накануне вечером полицейские настигли на Ленинском проспекте, 57, 30-летнего жителя Красносельского района. Ему вменяют насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней (132 УК). Предполагается, что девочку 13 лет он нашёл во «ВКонтакте» и 18 мая прошлого года несколько часов требовал от неё неприличное.

Мужчину отправили в изолятор. Процедура ему хорошо знакома — на его счету статьи о кражах, разбое, развратных действиях, нарушении неприкосновенности частной жизни и вовлечении несовершеннолетнего в преступление.

Утром вторника оперативники задержали 27-летнего безработного из Красногвардейского района, как предполагается, с аналогичными пристрастиями. По версии следствия, весной 2019 года он переписывался с двумя несовершеннолетними пользовательницами «ВКонтакте», забрасывал их порноконтентом и требовал такой же ответ. Одной девочке на тот момент было семь лет, второй девять. Уголовное дело возбуждено следственным отделом по Гатчине областного Следственного комитета. Подозреваемый признался. Его телефон хранил переписку с одной из девочек с фотографиями и видео.

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Комментарии (5)

Noisymouse
Извращенцы были есть и будут, тут все понятно. Но что семилетний и девятилетний ребенок делали в ВК??
PROM
весна 2019.... чего 2 года ждали?
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