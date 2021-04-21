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Петербуржец на Латышских Стрелков в ответ на замечание получил удар ножом от фаната-рецидивиста

Полиция задержала подозреваемого в поножовщине во дворе в Петербурге

Попытка устыдить расшумевшегося поклонника футбола закончилась для жителя Невского района Петербурга сломанным носом и ножевыми ранениями. Ударивший его настаивает, что напал, защищаясь.

Как сообщили ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) в ГУ МВД по Петербургу и области 21 апреля, по подозрению умышленном причинении тяжкого вреда здоровью задержан 34-летний уроженец Сургута. Его искали с прошлой субботы после того, как от двенадцатиэтажки на Латышских Стрелков, 11/2, госпитализировали мужчину с ножевыми ранениями и переломом носа.

38-летний пострадавший рассказал, что около десяти часов вечера столкнулся во дворе с двумя незнакомцами, разойтись миром не вышло. Медики оценили его состояние как среднетяжелое, запах алкоголя не остался незамеченным.

Подозреваемый не первый раз имеет дело с полицией. В его прошлом статьи о краже, разбое и рецидивы по части причинения тяжкого вреда здоровью. Правоохранители установили, что вечер 17 апреля он проводил в компании приятеля за просмотром футбольного матча, голы запивали крепкими напитками.

«Выйдя на улицу, чтобы купить дополнительную порцию спиртного, молодые люди, очевидно, забыли, что находятся не на стадионе, и решили поддержать любимую команду, скандируя футбольные «кричалки». Один из местных жителей, вышедший из соседнего подъезда, сделал им замечание за шумное поведение. Это и стало катализатором конфликта, переросшего в драку с ножом», — рассказывают в полицейском главке.

Задержанный приводит несколько иную версию событий. Под камеру он признал, что стал участником драки, но заявил, что напали на него, а сам он вынужден был защищаться. «Ножом ударил человека», — сказал он под камеру.

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Комментарии (4)

walker_5e4cd299a1c68
И какой это фанат? Обыкновенное понаехавшее пьяное быдло.
sektor7
Истинный приезжий. Нож или пистолет всегда с собою.
Приехал со своей субкультурой.
Ассимилироваться явно не собирался.
gencon
Я теперь понимаю, почему уг. розыск не допускают к миингам - они же зачморят своих коллег из Э, Ю, Я , и покажут им настоящих хулиганов
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