Петербуржец на Латышских Стрелков в ответ на замечание получил удар ножом от фаната-рецидивиста

Как сообщили ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) в ГУ МВД по Петербургу и области 21 апреля, по подозрению умышленном причинении тяжкого вреда здоровью задержан 34-летний уроженец Сургута. Его искали с прошлой субботы после того, как от двенадцатиэтажки на Латышских Стрелков, 11/2, госпитализировали мужчину с ножевыми ранениями и переломом носа.

38-летний пострадавший рассказал, что около десяти часов вечера столкнулся во дворе с двумя незнакомцами, разойтись миром не вышло. Медики оценили его состояние как среднетяжелое, запах алкоголя не остался незамеченным.

Подозреваемый не первый раз имеет дело с полицией. В его прошлом статьи о краже, разбое и рецидивы по части причинения тяжкого вреда здоровью. Правоохранители установили, что вечер 17 апреля он проводил в компании приятеля за просмотром футбольного матча, голы запивали крепкими напитками.

«Выйдя на улицу, чтобы купить дополнительную порцию спиртного, молодые люди, очевидно, забыли, что находятся не на стадионе, и решили поддержать любимую команду, скандируя футбольные «кричалки». Один из местных жителей, вышедший из соседнего подъезда, сделал им замечание за шумное поведение. Это и стало катализатором конфликта, переросшего в драку с ножом», — рассказывают в полицейском главке.

Задержанный приводит несколько иную версию событий. Под камеру он признал, что стал участником драки, но заявил, что напали на него, а сам он вынужден был защищаться. «Ножом ударил человека», — сказал он под камеру.