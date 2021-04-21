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Родственник соловья спел на камеру. Полюбуйтесь его патриотичным нарядом

В Петербурге запели варакушки

Удивительные птички на тонких длинных ножках и с яркой сине-бело-красной грудкой принесли в Петербург настоящую весну.

Фото: Антон Кубышкин / Птицы СПб и России
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Поющую варакушку снял на видео бёрдвотчер Антон Кубышкин 20 апреля в Приморском районе города. Запись выложена в сообществе «Птицы СПб и России» «ВКонтакте».

Эта птичка из семейства дроздовых — близкая родственница соловья. Несмотря на свою яркую окраску, она известна не слишком широко, хотя селится часто рядом с людьми. Дело в том, что увидеть её сложно: поющий самец редко подпускает человека на близкое расстояние. Песенка у варакушки длинная, мелодичная и разнообразная, с множеством коленцев, но всё же не такая красивая, как у соловья. Эта птица относится к видам-имитаторам: заимствует фрагменты песен своих ближайших соседей.

Фото: Антон Кубышкин / Птицы СПб и России

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Комментарии (3)

rybalka
Как мог бёрдвотчер наблюдать какую-то низменную варакушку???
Блютроута он обзервировал, неучи!!!
)))
gencon
Главное, чтобы помет не метал. Красивая птичка, а тот, что на России бабло пилит - позор соловьинной нации
Skazochny
где там поцриотичный наряд?)))
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