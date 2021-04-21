Удивительные птички на тонких длинных ножках и с яркой сине-бело-красной грудкой принесли в Петербург настоящую весну.
Поющую варакушку снял на видео бёрдвотчер Антон Кубышкин 20 апреля в Приморском районе города. Запись выложена в сообществе «Птицы СПб и России» «ВКонтакте».
Эта птичка из семейства дроздовых — близкая родственница соловья. Несмотря на свою яркую окраску, она известна не слишком широко, хотя селится часто рядом с людьми. Дело в том, что увидеть её сложно: поющий самец редко подпускает человека на близкое расстояние. Песенка у варакушки длинная, мелодичная и разнообразная, с множеством коленцев, но всё же не такая красивая, как у соловья. Эта птица относится к видам-имитаторам: заимствует фрагменты песен своих ближайших соседей.