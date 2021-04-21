Превысил норму — плати. В России придумали, как заставить граждан не жечь свет напрасно

Союз потребителей РФ в своём письме, направленном премьер-министру Михаилу Мишустину, предлагает перевести россиян на обязательную прогрессивную шкалу тарифов на электроэнергию для населения, когда за потребление свыше максимальной нормы устанавливается более высокая плата. Об этом 21 апреля пишут «Известия».



«За ориентир предлагается взять максимум в 100 кВт·ч в месяц на человека. На дополнительного человека, проживающего вместе с ним, добавлять еще по 50 кВт·ч, а при наличии электроплиты умножать показатель на 1,5. Но каждому региону дать возможность устанавливать свой норматив — например, в зависимости от географической широты, то есть длины светового дня», — поясняет председатель Союза потребителей Петр Шелищ. Повышать плату за превышенную норму, по его словам, надо постепенно, например, за каждые новые 100 кВт·ч. Для предприятий возможна скидка.