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Превысил норму — плати. В России придумали, как заставить граждан не жечь свет напрасно

Союз потребителей предлагает ввести прогрессивные тарифы на электричество

Союз потребителей РФ в своём письме, направленном премьер-министру Михаилу Мишустину, предлагает перевести россиян на обязательную прогрессивную шкалу тарифов на электроэнергию для населения, когда за потребление свыше максимальной нормы устанавливается более высокая плата. Об этом 21 апреля пишут «Известия».

«За ориентир предлагается взять максимум в 100 кВт·ч в месяц на человека. На дополнительного человека, проживающего вместе с ним, добавлять еще по 50 кВт·ч, а при наличии электроплиты умножать показатель на 1,5. Но каждому региону дать возможность устанавливать свой норматив — например, в зависимости от географической широты, то есть длины светового дня», — поясняет председатель Союза потребителей Петр Шелищ. Повышать плату за превышенную норму, по его словам, надо постепенно, например, за каждые новые 100 кВт·ч. Для предприятий возможна скидка.

Сейчас один житель страны в среднем потребляет 90 кВт·ч в месяц. Авторы инициативы считают, что она помогла бы экономить электричество. По мнению экспертов, инициативу необходимо тщательно проработать, предусмотрев защиту для малообеспеченных граждан.

Глава Минэнерго Николай Шульгинов сообщил РИА Новости, что его ведомство не рассматривает инициативу по вводу прогрессивной шкалы энерготарифов.

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Комментарии (59)

Олег З
Может норму потребления воздуха еще установят, это как вообще.. и так тарифы как на дрожжах растут они еще больше хотят и это в стране где бензина, воды, электроэнергии завались. Может зарплаты поднимете.
Boris_93*1
союз потребителей "ляпнул" , подождём что скажут в союзе производителей :)
Alex000
Лучше бы этот союз, прости высший разум, "потребителей" занялся отсутствием приборов учёта на отоплении, ага.
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