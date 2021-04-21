В ближайшие дни может понадобиться зонтик. Сегодня будет прохладно, а уже завтра — снова по-весеннему тепло.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 21 апреля будет облачно, днём небольшой дождь, ветер умеренный. Атмосферное давление понижается. Температура воздуха ночью опускалась не сильно, до плюс 3–5 градусов, днём она составит 6–8 градусов.



Ночь была теплее обычного, а дневная температура не выходит за пределы нормы, отмечает «Яндекс». Чаще всего, согласно истории погодных наблюдений за 58 лет, 21 апреля в Петербурге бывает облачно с прояснениями, от минус 1 до плюс 11 градусов в течение суток. Холоднее всего в этот день оказалось в 1979 году, минус 7, а теплее всего — в 2000 году, плюс 23 градуса.