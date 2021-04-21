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Петербургское небо затянуло облаками неспроста. Температура готовится к рывку

В Петербурге прохладно, возможен небольшой дождь

Южный циклон испортил погоду в Петербурге, хотя пока, в утренние часы, это ещё не очень заметно.

В ближайшие дни может понадобиться зонтик. Сегодня будет прохладно, а уже завтра — снова по-весеннему тепло.

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По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 21 апреля будет облачно, днём небольшой дождь, ветер умеренный. Атмосферное давление понижается. Температура воздуха ночью опускалась не сильно, до плюс 3–5 градусов, днём она составит 6–8 градусов.

Ночь была теплее обычного, а дневная температура не выходит за пределы нормы, отмечает «Яндекс». Чаще всего, согласно истории погодных наблюдений за 58 лет, 21 апреля в Петербурге бывает облачно с прояснениями, от минус 1 до плюс 11 градусов в течение суток. Холоднее всего в этот день оказалось в 1979 году, минус 7, а теплее всего — в 2000 году, плюс 23 градуса.

В ближайшие пару дней погода останется облачной с прояснениями и с небольшими дождями. Но уже 22 апреля значительно потеплеет — до плюс 13–15 градусов.

Скриншот с www.meteo.nw.ru
Скриншот с www.meteo.nw.ru
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Скриншот с www.meteo.nw.ru
Скриншот с www.meteo.nw.ru

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Комментарии (4)

Strelets 77
Завтра, тепло на 1 день. С пятницы прохлада и дожди, временами.
alexadmin
Прямо целый климатический роман написали на интервале двух дней. Почти Улисс.
baddancer
Всю ночь ворочался, не мог уснуть от глухих хлопков и шипения. Знаю, что они творят. До пяти утра применяли климатическое оружие, чтобы испортить погоду и сорвать митинг. Знакомый почерк до боли. Подлый, вероломный и циничный, как гороховый суп, которым батя наелся на ночь!
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