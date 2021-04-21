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«Просто под руку попался». В Петербурге отправили в колонию автора 47 ножевых ударов у клуба «Аризона»

В Петербурге вынесен приговор мужчине, обвиняемому в убийстве и покушении на убийство

Красногвардейский районный суд огласил приговор в отношении Расулжана Ибрагимова. Мужчину признали виновным в убийстве и попытке убийства. Об этом 20 апреля сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга.

«Фонтанка» писала о происшествии, которое легло в основу уголовного дела. В конце ноября 2018 года Ибрагимов и двое мужчин встретились у ночного клуба «Аризона» на Индустриальном проспекте. Поводом послужила покупка машины. Со слов осуждённого, он никого не хотел убивать, просто его попытались обмануть, а потом запугать. Выживший пострадавший так и вовсе «просто под руку попался», за что и получил два удара ножом. В сумме Ибрагимов взмахнул клинком 47 раз. Один из его оппонентов скончался на месте.

Суд назначил Ибрагимову наказание в виде лишения свободы сроком на 16 лет в колонии строгого режима. Гражданские иски удовлетворены судом на сумму 2 525 000 рублей.

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