Вместо жалобной книги. Объясняем, что такое портал «Наш Санкт-Петербург» и как им пользоваться

Процедура регистрации на портале предельно проста и понятна. Необходимо указать только ФИО, электронную почту и мобильный телефон, на которые придут письмо и код с подтверждением. Регистрация через ЕСИА нужна только для сообщений о нарушениях земельного законодательства.

В профиле пользователя отображаются лишь имя и первая буква фамилии (например, Мария Л.), никакая другая информация о пользователе никуда не передается.



Пользователь может зарегистрироваться под своим реальным именем, но это не является обязательным требованием, ведь на необходимость решения проблемы — если она действительно есть — это никак не влияет. К тому же многие люди по различным причинам не хотят подписываться своими реальными именами. Достоверность же самой проблемы подтверждается фото, которое пользователь прикладывает к своему сообщению.

