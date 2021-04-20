Своим клиентам компания предложит метку-трекер для поиска предметов AirTag, «с помощью которой вы найдёте ваши ключи даже в диване». Маячок прикрепляется к предмету, который не хочется потерять, и он синхронизируется со смартфоном. Оно тоже будет продаваться с конца апреля, насчёт России анонса не было.

Американская Apple 20 апреля провела презентацию своих новых продуктов. К линейке iPhone 12 добавился вариант в новом «великолепном фиолетовом» цвете. Он поступит в продажу 30 апреля.

Как отмечает РБК, бренд AirTag раньше принадлежал зеленоградской группе компаний ISBC, которая специализируется на RFID-технологиях, системах безопасного доступа и смарт-картах. Apple выкупила права на этот бренд в октябре 2019-го, сумма сделки так и осталась не оглашённой. Российская фирма выпустила брелоки для бесконтактной оплаты под брендом ISBC Pay в середине апреля.

Apple представила также новое поколение компьютеров iMac, которые теперь работают на процессоре собственной разработки M1. Моноблок отличается более тонким корпусом и низким энергопотреблением. Дисплей компьютера увеличился до 24 дюймов, разрешение Retina-экрана составляет 4,5K. У него есть встроенная камера и три встроенных микрофона. Стоимость нового iMac будет начинаться от $ 1 299.

Что касается нового iPad Pro, то он будет работать на чипе M1 (так же как новый iMac, Macbook Pro и Air). Он в 75 раз быстрее, чем самый первый iPad.