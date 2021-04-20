автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







«Вам нравится собирать говно? Собирайте! Предоставляю вам это право, своё отдаю», — спокойно заявил Марине Пузановой сосед-собачник на предложение убрать за питомцем и её угрозы штрафом. Видео беседы она выложила в Facebook. По поведению мужчины в шляпе сразу ясно: он уверен, что ему ничего не будет. Женщина обещает сходить к участковому, но и сама слабо верит в результат. Надежда только на общественное порицание.



Марины Пузановой

По словам Марины, она на днях вернулась в Петербург из Нью-Йорка. В эту поездку ей почему-то особенно бросилось в глаза, как много в Большом Яблоке людей с собаками: может, потому что она и сама теперь собаковладелец, а может, оттого, что Нью-Йорк из-за коронавируса полупустой и местные стали заметнее на улицах. А возможно, что и пандемия с локдауном увеличили количество питомцев — американцы особо остро ощутили одиночество. Но поведение собачников на улицах, по мнению Марины, в корне отличается от Петербурга.



«Собак в Нью-Йорке много, они все ухоженные, обязательно на поводках, но без намордников, даже большие и даже питбули. С собаками можно ходить в очень много мест, ТЦ, метро, в отличие от нашей страны, но я ни разу не увидела собачьих экскрементов. У всех пакеты, есть специальные урны-ящики для собранного, — рассказала Пузанова. — А вот то, что я видела в эту зиму и особенно весну у нас в Петербурге, повергло меня в ужас: я буквально выискивала чистый пятачок, где мой пес может сделать свои дела, убирая за ним, порой прихватывала и чужое, чтобы было куда выйти в следующий раз».

Сотрудники и читатели «Фонтанки» подтверждают: не только на газонах, но даже на центральных улицах надо внимательнее смотреть под ноги, чтобы не наступить на «мину». Марина связывает разницу ощущений с общим уровнем культуры, удобной инфраструктурой и работающей системой наказаний.

На первое жаловаться не приходится — это заметно даже по сдержанному диалогу с соседом-собачником на видео. Это скорее дело принципа. Инфраструктура, как ни странно, тоже постепенно подтягивается.



Накануне, 19 апреля, замглавы администрации Василеостровского района Владлен Родионов, например, торжественно перерезал ленточку на открытии контейнера для собачьих экскрементов — догбокса. Первого в Василеостровском районе.



А устанавливаемые уже лет десять диспенсеры с гигиеническими пакетами стоят и даже пополняются. Во всяком случае наш корреспондент не встретил пустых. А кое-где жители и создают их сами. Например, на Малом проспекте Петроградской стороны, 74.



Малый проспект Петроградской стороны, 74



автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

Малый проспект Петроградской стороны, 74



автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Стойка на углу Малого пр. и Рощинской ул.



автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»



Стойки с пакетами на Гатчинской улице



автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Стойки с пакетами на Гатчинской улице



автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Площадка для выгула на Большой Пушкарской ул., напротив Матвеевского сада



автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

Площадка для выгула на Большой Пушкарской ул., напротив Матвеевского сада



автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Площадка для выгула на Большой Пушкарской ул., напротив Матвеевского сада



автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Площадка на углу Зверинской и Большой Пушкарской улиц



автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Площадка на углу Зверинской и Большой Пушкарской улиц



автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Площадка на углу Зверинской и Большой Пушкарской улиц



автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Если говорить о специализированных площадках для выгула собак, то, судя по сайтам администраций районов, они открылись почти в каждом. Минимум три действуют в Кронштадте, две в Адмиралтейском районе, девять, и это рекорд, — на Петроградской стороне, по три на Васильевском острове и в Выборгском районе, целых пять в Приморском. Но, конечно, этого недостаточно. Не говоря уже о том, что чаще всего собаки справляют нужду не на площадке для выгула, а по пути к ней.

Особенно остро дефицит собачьих площадок ощущается в центральных районах с плотной исторической застройкой, где некуда увести питомца. И в районах дешевых новостроек, которые растут как грибы, но без мест для выгула.



«Прежде всего, конечно, ситуацию должна исправить сознательность самих собаководов. Но честно скажу, что сознательность будет работать, только когда будут действующие наказания», — считает Марина.

Закон штата Нью-Йорк о собачьих отходах уже больше 40 лет позволяет полицейским, санитарным работникам и персоналу парков выписывать штрафы владельцам собак, которые не убирают отходы жизнедеятельности своих питомцев с улиц. Штраф — 250 долларов (более 19 тысяч рублей).

После его принятия власти развернули активную общественную кампанию и строго следили за его исполнением, и последние опросы показывают, что около 97% владельцев собак в городе считают, что люди должны убирать за своими питомцами.

В городском законе «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге» тоже существует статья 33, которая так и называется: «непринятие владельцем животного мер по уборке территории Санкт-Петербурга от загрязнения экскрементами животного». Такое нарушение наказывается административным штрафом в размере от пятисот до трех тысяч рублей.



Полномочиями по составлению протоколов наделены должностные лица комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности и органов местного самоуправления. Но работают они очень ограниченно.

Как говорят чиновники, главная сложность заключается в том, что, в соответствии с законодательством, инспектору необходимо не только самому увидеть нарушителя, но и для начала получить неоспоримые доказательства его правонарушения. То есть успеть произвести фото- и видеофиксацию процесса «загрязнения городской территории животным», и кроме того — «непринятия его владельцем действий по устранению загрязнения». Результат такой бюрократии закономерен.

«Всего в 2020 году уполномоченными органами на рассмотрение в административные комиссии Санкт-Петербурга было направлено 32 дела об административных правонарушениях по статье 33 Закона Санкт Петербурга, из них 28 — сотрудниками комитета, 4 — ОМСУ. По всем делам были вынесены решения о наказании в виде штрафа на общую сумму 29 500 рублей», — признались «Фонтанке» в комитете. То есть за весь год набралось на полтора штрафа в Нью-Йорке.



По словам Марины, увеличить собираемость штрафов могло бы помочь привлечение к проблеме самих собачников и неравнодушных граждан, вооруженных телефонами. Научились же жаловаться на парковку на газоне через Интернет. Такая же схема вполне могла бы применяться и к владельцам собак. Вот тогда бы реки экскрементов превратились в денежные потоки в бюджет.

Илья Казаков, «Фонтанка.ру»

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