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Между Конго и Гондурасом. Россия опустилась в рейтинге свободы прессы

Свободу журналистики в России оценили на уровне Конго и Гондураса

Россия опустилась во Всемирном индексе свободы прессы, составленном «Репортёрами без границ» (РБГ), на одну строчку. Теперь РФ находится на 150-м месте в «красной» зоне, между между Демократической Республикой Конго и Гондурасом.

Авторы опубликованного 20 апреля рейтинга пишут, что основная причина падения РФ — «репрессивный аппарат», используемый «для ограничения освещения в СМИ протестов, связанных с деятельностью оппозиционера Алексея Навального». Более того, эксперты указывают на ряд принятых в стране законов, которые ограничивают свободу прессы и усиливают контроль за пользователями в Интернете.

Белоруссия, «где наблюдались беспрецедентные по масштабам репрессии против журналистов с целью скрыть масштаб акций протеста против объявленных результатов президентских выборов», скатилась на 5 позиций, до 158-го места. По данным РБГ, более 400 журналистов в Белоруссии до конца 2020 года были задержаны или арестованы, многие из них позже сообщали о том, что подвергались в заключении унижениям и насилию.

Украина на 97-й строчке, что на одну позицию ниже, чем годом ранее. По данным Института массовой информации, который анализирует условия работы СМИ в стране, в течение 2020 года там произошло как минимум 170 случаев нападения на журналистов.

Свободнее всех пресса чувствует себя в Северных странах. Норвегия удерживает лидерство в рейтинге уже пятый год подряд. На втором месте, как и в прошлом году, — Финляндия. Швеция подвинула Данию на третьем месте.

По оценкам РБГ, журналистика полностью или частично заблокирована в 73% из 180 стран, проанализированных для рейтинга. Сейчас лишь 12 стран находятся в «белой зоне», то есть те, где дела с журналистикой обстоят оптимально или удовлетворительно.

В самом конце рейтинга — Эритрея, перед ней идут Северная Корея, Туркменистан и Китай.

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Комментарии (9)

Pilat
А? Что?
Закрыли Эхо, Дождь и Медузу?
Правда что ли??!!!
Запретили СNN и BBC?
Заглушили Голос Америки?
Неужели свершилось?!!!
footballer13
Так в этом и ваша заслуга, фонтанка.
RemyMartin
Сделаем Конго!!! Кто там ещё снизу остался?
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