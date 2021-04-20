Легковой автомобиль перевернулся на кольцевой дороге в Петербурге вечером 20 апреля. Об этом «Фонтанке» сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад».
По данным учреждения, в половину шестого вечера на 4-м километре КАД у легковушки лопнуло колесо, в результате чего она перевернулась на крышу. Из-за дорожного происшествия частично оказались заняты первая полоса и полоса безопасности. Обошлось без пострадавших.
Фотографии с перевёрнутой машиной очевидцы опубликовали в группе «ДТП и ЧП» во «ВКонтакте». Судя по снимкам, в нетипичном для участников движения положении оказалась «Лада Гранта».