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Перевёрнутая «Лада» грела брюшко на КАД. Солнечные ванны обеспечило лопнувшее колесо

В Петербурге на КАД перевернулась машина

Легковой автомобиль перевернулся на кольцевой дороге в Петербурге вечером 20 апреля. Об этом «Фонтанке» сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

По данным учреждения, в половину шестого вечера на 4-м километре КАД у легковушки лопнуло колесо, в результате чего она перевернулась на крышу. Из-за дорожного происшествия частично оказались заняты первая полоса и полоса безопасности. Обошлось без пострадавших.

Фотографии с перевёрнутой машиной очевидцы опубликовали в группе «ДТП и ЧП» во «ВКонтакте». Судя по снимкам, в нетипичном для участников движения положении оказалась «Лада Гранта».

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