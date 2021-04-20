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Налогового инспектора из Петербурга оштрафовали за взятку. Ранее его имя фигурировало в деле о мошенничестве

Петербургскому налоговику назначили штраф за получение взятки

В Петербурге огласили приговор в отношении сотрудника межрайонной инспекции ФНС России № 25 Сергея Ермолаева, обвиняемого в получении взятки и злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом 20 апреля сообщает объединённая пресс-служба судов Северной столицы.

В 2018 году налоговый инспектор договорился за денежное вознаграждение приискать адрес массовой регистрации как минимум для пяти компаний — в доме № 39 на Каменноостровском проспекте. Далее он составил и направил своему руководству заключение о проверке достоверности сведений об этом юрадресе для дальнейшей государственной регистрации указанных фирм в ЕГРЮЛ.

За оказанную услугу он получил от своего заказчика 36 тысяч рублей, которые поступили на банковский счёт его матери, а также 40 тысяч рублей наличными при личной встрече.

Ермолаев вину признал, раскаялся. От дачи показаний он отказался, воспользовавшись положениями 51-й статьи Конституции РФ. Петроградский районный суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 515 тысяч рублей.

Фамилия этого налогового инспектора уже возникала в новостях нашего издания. В том же 2018 году он был фигурантом уголовного дела о мошенничестве на шесть миллионов рублей. Подробнее читайте на «Фонтанке».

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Комментарии (2)

Franklin_Delano_Roosevelt
не удивлён ни капельки. ФНС как-нибудь прокомментировало данную ситуацию? =)))) или опять отмалчиваются? =))))
Василий Марущак
и сразу штраф, ведь первый раз, могли бы и предупреждением ограничится
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