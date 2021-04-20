Черногория в ближайшее время отменит все ограничения на въезд туристов из России. Об этом 20 апреля в своем Twitter сообщил министр финансов страны Милойко Спаич.
«Рады сообщить вам, что для посещения Черногории в туристический сезон-2021 для граждан Российской Федерации, Республики Беларусь, Украины и Северной Македонии будут сняты все ограничительные меры, в том числе ПЦР-тестирование», — говорится в сообщении.
Рады сообщить вам,что для посещения Черногории в туристический сезон 2021,для граждан Российской Федерации,Республики Беларуссии,Украины и Северной Македонии будут сняты все ограничительные меры,в том числе ПЦР тестирование. pic.twitter.com/PJCagyZn5T— Milojko Spajić (@MickeySpajic) April 20, 2021
Ранее «Фонтанка» писала о том, что Росавиация предоставила авиакомпаниям допуск на рейсы из Петербурга в Черногорию. Однако это решение не является основанием для возобновления полетов.