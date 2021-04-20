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Черногория снимает все коронавирусные ограничения для россиян

Черногория в ближайшее время отменит все ограничения на въезд туристов из России. Об этом 20 апреля в своем Twitter сообщил министр финансов страны Милойко Спаич.

«Рады сообщить вам, что для посещения Черногории в туристический сезон-2021 для граждан Российской Федерации, Республики Беларусь, Украины и Северной Македонии будут сняты все ограничительные меры, в том числе ПЦР-тестирование», — говорится в сообщении.

Ранее «Фонтанка» писала о том, что Росавиация предоставила авиакомпаниям допуск на рейсы из Петербурга в Черногорию. Однако это решение не является основанием для возобновления полетов.

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Комментарии (4)

virtvid
через Стамбул летали, а теперь-то как ?
Franklin_Delano_Roosevelt
в ближайшее время - т.е. неизвестно когда... =)) держите карман шире... =))) как всегда псевдо-новости....
Piter Russo
В Черногорию на сколько я помню прямых рейсов нет.. массовым отдых не станет без чартеров и прямых рейсов.
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