Черногория в ближайшее время отменит все ограничения на въезд туристов из России. Об этом 20 апреля в своем Twitter сообщил министр финансов страны Милойко Спаич.



«Рады сообщить вам, что для посещения Черногории в туристический сезон-2021 для граждан Российской Федерации, Республики Беларусь, Украины и Северной Македонии будут сняты все ограничительные меры, в том числе ПЦР-тестирование», — говорится в сообщении.