Две итальянские команды борются за нападающего «Зенита» Азмуна

Нападающий футбольного клуба «Зенит» Сердар Азмун уже летом 2021 года может сменить место работы. Как пишет инсайдер Джанлуиджи Лонгари в своем Twitter 20 апреля, о покупке 26-летнего игрока ведут переговоры «Рома» и «Аталанта».



Сумма трансфера может составить 25 млн евро. Портал Transfermarkt оценивает Азмуна в 23 млн евро. Контракт иранского форварда с «Зенитом» действует до 30 июня 2022 года.



Азмун выступает за «Зенит» с 2019 года. В сезоне 2020/2021 нападающий провел 27 матчей во всех турнирах, в которых забил 16 голов и отдал пять результативных передач.

