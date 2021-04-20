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Две итальянские команды борются за нападающего «Зенита» Азмуна

Нападающий футбольного клуба «Зенит» Сердар Азмун уже летом 2021 года может сменить место работы. Как пишет инсайдер Джанлуиджи Лонгари в своем Twitter 20 апреля, о покупке 26-летнего игрока ведут переговоры «Рома» и «Аталанта».

Сумма трансфера может составить 25 млн евро. Портал Transfermarkt оценивает Азмуна в 23 млн евро. Контракт иранского форварда с «Зенитом» действует до 30 июня 2022 года.

Азмун выступает за «Зенит» с 2019 года. В сезоне 2020/2021 нападающий провел 27 матчей во всех турнирах, в которых забил 16 голов и отдал пять результативных передач.

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