Петербургский бизнес стал чаще жаловаться омбудсмену на плохое самочувствие. Виноваты коронавирусные ограничения

Во время пандемии коронавируса петербургские предприниматели стали чаще жаловаться на плохое положение дел в бизнесе. Об этом рассказал уполномоченный по защите прав предпринимателей в Петербурге Александр Абросимов на заседании городского правительства 20 апреля.
Так, в 2020 году в адрес бизнес-омбудсмена поступило 1 289 обращений предпринимателей, что на 36% больше, чем год назад. Основная причина роста обращений — введение вынужденных ограничительных мер, обусловленных распространением пандемии, пояснил он.
По словам Александра Абросимова, значительное количество предпринимателей не смогли воспользоваться помощью государства. Одной из главных причин стала привязка мер поддержки к ОКВЭД. Получить их смогли лишь 26% опрошенных. При этом пострадавшими от ограничений себя считают 83% бизнесменов.