Петербургский бизнес стал чаще жаловаться омбудсмену на плохое самочувствие. Виноваты коронавирусные ограничения

Во время пандемии коронавируса петербургские предприниматели стали чаще жаловаться на плохое положение дел в бизнесе. Об этом рассказал уполномоченный по защите прав предпринимателей в Петербурге Александр Абросимов на заседании городского правительства 20 апреля.

Так, в 2020 году в адрес бизнес-омбудсмена поступило 1 289 обращений предпринимателей, что на 36% больше, чем год назад. Основная причина роста обращений — введение вынужденных ограничительных мер, обусловленных распространением пандемии, пояснил он.