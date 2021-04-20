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Петербургский бизнес стал чаще жаловаться омбудсмену на плохое самочувствие. Виноваты коронавирусные ограничения

В Петербурге число жалоб предпринимателей бизнес-омбудсмену выросло в 2020 году на 36%

Во время пандемии коронавируса петербургские предприниматели стали чаще жаловаться на плохое положение дел в бизнесе. Об этом рассказал уполномоченный по защите прав предпринимателей в Петербурге Александр Абросимов на заседании городского правительства 20 апреля.

Так, в 2020 году в адрес бизнес-омбудсмена поступило 1 289 обращений предпринимателей, что на 36% больше, чем год назад. Основная причина роста обращений — введение вынужденных ограничительных мер, обусловленных распространением пандемии, пояснил он.

По словам Александра Абросимова, значительное количество предпринимателей не смогли воспользоваться помощью государства. Одной из главных причин стала привязка мер поддержки к ОКВЭД. Получить их смогли лишь 26% опрошенных. При этом пострадавшими от ограничений себя считают 83% бизнесменов.

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Комментарии (1)

Franklin_Delano_Roosevelt
ещё и ФНС стала кошмарить с этого года.... введите мораторий на проверки до 2024-го года! Дед, помоги! =)
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