За год суды изъяли у российских чиновников незаконно нажитое имущество на 74 млрд рублей

По итогам антикоррупционных проверок в 2020 году прокуроры подали против российских чиновников 53 иска о незаконно нажитом имуществе. Больше половины были удовлетворены в суде.
Как сообщает 20 апреля РБК со ссылкой на начальника управления по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Генпрокуратуры РФ Виктора Балдина, за 2020 год прокуроры страны инициировали более 400 процедур контроля за расходами чиновников и подали 53 судебных иска. На конец года суды удовлетворили 38 исков, постановив изъять у чиновников незаконно нажитое имущество на общую сумму более 74 миллиардов рублей.
По словам Балдина, в ходе специальной проверки прокурор устанавливает, есть ли доказательства того, что средства получены законным путем. Если их не находится, подается иск в суд. Обязанность по доказыванию законности приобретения собственности при этом возлагается уже на чиновника.
В марте на рассмотрение Госдумы был внесен законопроект об ужесточении антикоррупционного законодательства. Он предлагает разрешить обращать в доход государства средства с банковских счетов чиновника, если поступившая сумма превышает доход госслужащего за три года. По действующему законодательству, в доход государства можно взыскивать только регистрируемое имущество.