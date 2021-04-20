За год суды изъяли у российских чиновников незаконно нажитое имущество на 74 млрд рублей

По итогам антикоррупционных проверок в 2020 году прокуроры подали против российских чиновников 53 иска о незаконно нажитом имуществе. Больше половины были удовлетворены в суде.



Как сообщает 20 апреля РБК со ссылкой на начальника управления по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Генпрокуратуры РФ Виктора Балдина, за 2020 год прокуроры страны инициировали более 400 процедур контроля за расходами чиновников и подали 53 судебных иска. На конец года суды удовлетворили 38 исков, постановив изъять у чиновников незаконно нажитое имущество на общую сумму более 74 миллиардов рублей.