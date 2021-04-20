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«Стоим уже 40 минут. Что впереди — неизвестно». Аварийные работы собрали 9-балльную пробку на проспекте Славы

Пробка в 9 баллов остановила движение на юго-востоке Петербурга

Транспортный коллапс задержал водителей после работы во Фрунзенском районе Петербурга вечером 20 апреля. На одном из перекрестков устраняют аварию.

Плотный затор собрался на проспекте Славы в сторону Невы. По данным «Яндекс.Пробок», уже в начале шестого часа вечера загруженность проспекта Славы и далее Ивановской и Народной улиц составила 9 баллов, что на 4 балла превышает обычный показатель. Самая плотная пробка наблюдается от Бухарестской улицы до Софийской. Также плотно на самой Софийской со стороны улицы Белы Куна к перекрестку с проспектом Славы.

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«Пробка на проспекте Славы. Стоим уже 40 минут. И простоим, думаю, 3 раза по столько же. Что впереди — неизвестно», — пишет читательница «Фонтанки» Наталья.

По данным ГАТИ, на пересечении проспекта Славы и Софийской улицы ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» ведет работы по устранению аварии, из-за чего движение на участке ограничено.

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В целом же дороги Петербурга загружены сейчас на 7 баллов. Это обычный показатель для вечернего часа пик.

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